Unfall auf A2 bei Gelsenkirchen - Frau von Lkw überfahren

Gelsenkirchen. Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Gelsenkirchen ist am Mittwoch eine Frau tödlich verletzt worden. Die A2 war zeitweise gesperrt.

Bei einem schlimmen Unfall auf der A2 bei Gelsenkirchen ist am Mittwochmorgen eine Frau gestorben. Nach Angaben der Polizei geriet sie in Höhe der Rungenbergstraße gegen 2.15 Uhr auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Oberhausen.

Dort wurde sie von mindestens einem Lkw überrollt. Fremdverschulden sei nach jetzigem Ermittlungsstand auszuschließen. Die Identität der Frau ist noch nicht geklärt.

A2 zwischen Buer und Gladbeck war voll gesperrt

Die A2 war für mehrere Stunden zwischen den Anschlussstellen Buer und Gladbeck in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt. Gegen 7 Uhr gab es noch eine Teilsperrung - der Verkehr wurde abgeleitet. Die Umleitungsstrecken sind am Morgen noch teilweise überlastet, berichtet die Polizei. (red)