Unfallflucht in Gelsenkirchen - Kennzeichen waren gestohlen

Gelsenkirchen-Horst Ein Autofahrer ist nach einem Unfall in Gelsenkirchen zu Fuß geflüchtet. Wohl aus gutem Grund: Die Kennzeichen waren gestohlen.

Nach einer Verkehrsunfallflucht im Gelsenkirchener Stadtteil Horst am Montag, 21. Dezember, sucht die Polizei nach Zeugen.

Fahrzeug mit den gestohlenen Kennzeichen in Gelsenkirchen sichergestellt

Um 20.27 Uhr am Montag kollidierte nach Behördenangaben das Fahrzeug eines 19-jährigen Oberhauseners mit dem eines Unbekannten an der Kreuzung Schlangenwallstraße und Industriestraße. Daraufhin stiegen beide Fahrer aus ihren Wagen, der unbekannte Mann flüchtete jedoch nach einem kurzen Gespräch zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung Essen. Der 19-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten stellten, dass die Kennzeichen an dem Auto des Gesuchten gestohlen worden waren.

Der Oberhausener wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Wagen des Unbekannten wurde sichergestellt und musste abgeschleppt werden.

Beschreibung: Der gesuchte Mann ist circa 25 Jahre alt und zwischen 1,77 und 1,80 Meter groß. Er hat dunkelblonde Haare, trug eine dunkle Weste und hatte eine weiße Plastiktüte dabei. Die Polizei bittet den unbekannten Fahrer, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 6223 oder 0209 365 2160.

