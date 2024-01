Gelsenkirchen. Die Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist das Zuhause des FC Schalke 04 und ein legendärer Ort in Fußballdeutschland. Alle Infos zum Stadion.

Schalke-Stadion: Seit über 20 Jahren ist hier die Heimat des FC Schalke 04.

Aber auch große Events wie Biathlon oder XXL-Konzerte finden in der Gelsenkirchener Arena statt.

Alles zur Geschichte des Stadions, welche Events noch anstehen und wo Sie am Stadion parken können, haben wir zusammengeschrieben.

Die Veltins-Arena in Gelsenkirchen hat seit der Eröffnung 2001 viele Höhepunkte erlebt. Konzerte von Weltstars, das Champions-League-Finale 2004, die Heim-WM 2006 und natürlich bedeutende Spiele des FC Schalke 04. Welches das erste Spiel in der Arena war, was dort sonst noch stattfindet und was es über das Stadion noch zu wissen gibt.

Was ist das Besondere an der Veltins-Arena in Gelsenkirchen?

Die Veltins-Arena, oder auch ursprünglich Arena Auf Schalke, ist eine Multifunktionsarena, in der sowohl der Fußballverein FC Schalke 04 seine Heimspiele austrägt, aber auch andere Events, wie Konzerte und andere Sportevents stattfinden. Besonders macht die Veltins-Arena auch ihr Dach, dass sich – anders als bei den meisten anderen großen Fußballstadien – schließen lässt.

Die Arena auf Schalke liegt mitten im nördlichen Ruhrgebiet und ist aus der Luft oder von einer der zahlreichen Bergehalden in der Umgebung, gut zu erkennen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Seit wann gibt es die Veltins-Arena in Gelsenkirchen?

Bereits Ende der 1980er-Jahre wurden die ersten Pläne für eine Multifunktionsarena für den FC Schalke 04 aufgestellt. Aufgrund mehrerer Umplanungen wurde das Stadion erst am 13. August 2001 fertiggestellt. Nur fünf Tage später trug Schalke 04 dort sein erstes Heimspiel in der Bundesliga aus. Der Gegner damals hieß Bayer 04 Leverkusen. Das Spiel endete in einem spektakulären 3:3-Unentschieden. Erster Schalker-Torschütze war damals Tomasz Hajto.

Wie teuer war die Veltins-Arena?

Ein Mega-Projekt wie die Veltins-Arena kostet viele Millionen Euro. Auch die Veltins-Arena wurde am Ende teuer. Rund 191 Millionen Euro kostete der Stadionbau, den der Verein in Eigenregie selber finanzierte.

Wo genau liegt die Veltins Arena in Gelsenkirchen?

Das Stadion liegt auf dem sogenannten Berger Feld in Gelsenkirchen-Erle, direkt an den Grenzen zu den Stadtteilen Buer und Beckhausen. Damit befindet sich die Veltins-Arena in der geografischen Mitte der Stadt Gelsenkirchen. Die Adresse lautet: Rudi-Assauer-Platz 1, 45891 Gelsenkirchen.

Die Besonderheit der Veltins-Arena: Das Dach im Gelsenkirchener Stadion lässt sich bei schlechtem Wetter einfach schließen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Wie groß ist die Veltins-Arena in Gelsenkirchen?

Die Veltins-Arena ist in der Liste der deutschen Fußball-Stadien auf Platz vier in Sachen Zuschauerkapazität. Davor stehen nur noch der Signal-Iduna-Park in Dortmund, die Allianz Arena in München und das Olympiastadion in Berlin. Bei S04-Heimspielen passen 62.271 Zuschauer in die Arena. Durch das Stehplatzverbot in den europäischen Wettbewerben, wie der Champions League, sind es nur knapp 55.000. Für andere Veranstaltungen wie zum Beispiel Konzerte können maximal 79.612 Menschen rein.

Warum heißt das Stadion des FC Schalke 04 eigentlich „Veltins-Arena“?

Den Stadionnamen erhält die Arena durch die Brauerei und den Getränkehersteller Veltins aus dem sauerländischen Meschede. Im Jahr 2005 wurde Veltins Namenssponsor der Arena, die zuvor noch Arena Auf Schalke hieß, und blieb es bis jetzt. Der aktuelle Vertrag läuft noch bis 2027. Dazu kommt, dass Veltins ab der Saison 2023/2024 wieder Trikotsponsor des FC Schalke 04 ist.

Biathlon in Gelsenkirchen: Schon seit langem kommen Biathlon-Stars in die Veltins-Arena und begeistern Wintersport-Fans aus der ganzen Region. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Welche Veranstaltungen finden 2023 und 204 in der Veltins-Arena statt?

Neben den Heimspielen des FC Schalke 04 werden auch andere Veranstaltungen in der Veltins-Arena ausgerichtet. Dazu gehören sowohl Musik-Events, als auch andere Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen. Hier ein Überblick:

Die 80er live auf Schalke: 23. März 2024

K-Pop Bang: 20. April 2024

Taylor Swift – The Eras Tour: 17., 18., 19. Juli 2024 (Ausverkauft)

Finale der European League of Football: 22. September 2024

Wie viel Geld kostet es, den Rasen aus der Veltins-Arena zu fahren?

Um andere Veranstaltungen auszutragen, wird der Rasen aus dem Stadion gefahren. Dafür wurde die Südkurve schwebend wie eine Brücke über einem Durchlass gebaut. Den Rasen raus- oder reinzufahren kostet 13.000 Euro.

Was hat die Veltins-Arena sonst noch zu bieten?

Wer noch nach einem Ort für Firmen-, Weihnachts- oder auch private Feiern sucht, findet sie möglicherweise in der Veltins-Arena. Dort lassen sich Events ausrichten, die größere Räumlichkeiten brauchen. In der Arena kann sogar geheiratet werden. Ausgestattet mit einer Kapelle, kann hier der „schönste Tag des Lebens“ gefeiert werden.

Sonst bietet die Arena auch weitere Events in ihren Räumlichkeiten an. Darunter sind Stadionführungen, Arena-Golf und Tischkickerturniere.

Wie sind die Öffnungszeiten der Veltins-Arena in Gelsenkirchen geöffnet?

Das sind die Öffnungszeiten:

Die Arena selbst ist nur während der Schalke-Heimspiele oder Veranstaltungen begehbar

Fanshop auf dem Vereinsgelände: Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr

Wie ist die Parksituation an der Veltins-Arena?

Rund um die Veltins-Arena stehen 14.000 Parkplätze zur Verfügung. Außerdem führen Shuttlebusse zum Stadion. Wichtig zu wissen ist, dass an den Kassenautomaten per Münzeinwurf, mit EC- oder Kreditkarte sowie Google Pay und Apple Pay bezahlt werden kann. Geldscheine nehmen die Automaten nicht an.

Nur mit Parkschein (kein öffentlicher Verkauf):

Parkplatz P1

Parkplatz/Parkhaus P2-PH1

Parkplatz P2A

Parkplatz P5 Ost

Parkplatz P5 West

Parkplatz P7

Parkplatz A

Nur mit Parkschein (Tickets an Spieltagen bei Ordnern oder im Vorfeld online oder telefonisch verfügbar, kosten 30 Euro):

Parkhaus PH2

Parkhaus PH3

Parkplatz P3

Parkhaus medicos

Nur bei Fußballspielen und nur mit Parkschein (kein öffentlicher Verkauf):

Parkplatz P4

Busparkplatz (20 Euro, wer bei Fußballspielen zwei Stunden vor Anpfiff kommt, parkt kostenlos):

Parkplatz P6

Kostenpflichtig bei Fußballspielen ab zwei Stunden vor Anpfiff für fünf Euro, davor kostenlos // kostenpflichtig bei Veranstaltungen:

Parkplatz B

Parkplatz C1

Parkplatz C2

Parkplatz C3

Parkplatz D1

Parkplatz D2

Parkplatz D3

Parkplatz D4

Parkplatz Gesamtschule (Parkplatz für Motorräder)

Gästeparkplätze (kostenpflichtig bei Fußballspielen ab zwei Stunden vor Anpfiff für fünf Euro, davor kostenlos // kostenpflichtig bei Veranstaltungen):

Parkplatz Gelsenwasser

Parkplatz E1

Parkplatz E2

Weitere Parkplätze (Nur für Veranstaltungen):

Park and Ride Parkplatz Zoom Erlebniswelt

Parkplatz Sportparadies

Wie könnte es auch anders sein: Das Bier auf Schalke kommt natürlich vom Namenssponsor Veltins aus dem Sauerland. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Wie teuer sind Bier und Wurst in der Veltins-Arena?

Etwas, das bei vielen zu einem Stadionbesuch gehört, ist Essen und ein kühles Getränk. Die Klassiker sind Bratwurst und Bier. Die Imbissstände in der Veltins-Arena haben ein Angebot aus Fleisch- und Fischprodukten, aber auch diverse vegetarische und vegane Produkte. Dazu gehören Krakauer, Brat- und Bockwürste, sowie Frikadellen. Aber auch vegane Schnitzel, Wraps und natürlich Pommes. Snacks, wie die typische Stadionwurst, gibt es ab drei Euro.

Das Bier kommt natürlich von Veltins und wird mit der einzigartigen fünf Kilometer langen Bierpipeline quer durch das Stadion bis zu den einzelnen Stationen gepumpt. Seit der letzten Preiserhöhung kostet ein halber Liter Veltins 4,60 Euro.

Kann ich in der Veltins-Arena mit Bargeld zahlen?

In der Veltins-Arena können Speisen und Getränke mittels EC-, Debit- oder Kreditkarte sowie Apple Pay und Google Pay kontaktlos bezahlt werden. Außerdem gibt es dort die Knappenkarte, die aufgeladen werden kann, um dann mit ihr zu bezahlen. Dafür gibt es Aufladestellen im Stadion. Bargeldzahlungen sind nicht möglich.

Fußball-EM 2024: Finden Spiele in der Veltins-Arens statt?

Im Sommer 2024 wird Deutschland wieder zum Gastgeber eines Fußballfestes. Wie auch schon zur Heim-WM 2006, dem bekannten „Sommermärchen“, strömen Nationalmannschaften und Fans aus ganz Europa auch wieder nach Gelsenkirchen, denn in der Veltins-Arena finden Spiele der Fußball-EM 2024 statt. Drei Gruppenspiele am 16./20. und 26. Juni 2024 sowie ein Viertelfinale am 30. Juni werden in der Veltins-Arena ausgetragen.

Darf mein Hund mit in die Veltins-Arena?

Die Hausordnung der Veltins-Arena untersagt das Mitnehmen von Tieren – also auch von einem Hund.

Wird die Veltins-Arena beheizt und klimatisiert?

Wer im Winter in die Arena kommt, wird sich warm anziehen müssen, denn es gibt keine Heizung auf den Tribünen im Stadion. Ähnliches gilt andersherum für warme Temperaturen im Sommer und einer Klimaanlage. Die gibt es nämlich auch nicht.

An Spieltagen ist die Veltins-Arena in Gelsenkirchen mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Wie gelange ich zur zur Veltins-Arena in Gelsenkirchen?

Anfahrt mit dem ÖPNV:

Die Straßenbahnlinie 302 fährt das Stadion für Besucher aus Richtung Gelsenkirchen-Buer, Gelsenkirchen Hbf und Bochum an. Dazu kommen die Buslinien 380 und 381, die nahe des Stadions an der Haltestelle Willy-Brandt-Allee und Sportparadies halten.

Anfahrt mit dem Auto:

Wer mit dem Auto dorthin will, gibt die Adresse Rudi-Assauer-Platz 1 in 45891 Gelsenkirchen in das Navi ein und fährt über zwei Autobahnabfahrten zur Arena, von denen eine an der A2 (Gelsenkirchen-Buer) und an der A42 (Gelsenkirchen-Schalke) liegt.

Weitere Anreisemöglichkeiten:

Außerdem gibt es vor Ort Taxistände und Fahrradständer.

