Verbraucherberater sind telefonisch und online erreichbar

Gelsenkirchen. Die Verbraucherberatungsstelle in Gelsenkirchens Altstadt ist zwar für Besucher geschlossen. Telefonisch und online läuft die Beratung aber.

Die in Gelsenkirchen ist zwar für Besucher geschlossen, online und auch telefonisch stehen die Mitarbeiter jedoch für Bürger bei Beratungsbedarf bereit. Gerade in Pandemiezeiten häufen sich Ärger mit Onlineshops, Fragen zu Mobilfunkverträgen, überhöhte Handwerkerrechnungen oder abgesagte Reisen und Veranstaltungen.

Keine Fristen verstreichen lassen

"Viele Fragen lassen sich telefonisch oder schriftlich klären. Vor allem wenn

Fristen ablaufen oder finanzielle Konsequenzen drohen, sollten

Betroffene nicht zögern, sich an uns zu wenden", erklärt Sigrun

Widmann, Leiterin der Beratungsstelle in der Robert-Koch-Str. 4 in

Gelsenkirchen. Das Team steht Ratsuchenden montags und mittwochs von neun bis 13 Uhr sowie 14.30 Uhr bis 18 Uhr und donnerstags und freitags von neun bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 02 09/157 603-01 zur Verfügung, die Energieprofis sind unter der Durchwahl 02

09/157 603-77 erreichbar.

Anfragen können zudem über das Kontaktformular auf der Homepage gestellt werden, dort gibt es auch allgemeine Tipps.

