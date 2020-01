Wie die Sparkasse Münzgeld und Münzrollen handhabt

Die Sparkasse Gelsenkirchen ist das größte Geldinstitut in Gelsenkirchen. „Zurzeit reicht die kostenfreie Münzeinzahlung bis zu einem Betrag von 99,99 Euro“, sagte Sparkassensprecher Udo Kramer. Ab 100 Euro fielen ein Prozent des Einzahlungsbetrages, mindestens aber drei drei Euro an. Ab 1. April ist die Einzahlung bis einschließlich 50,00 Euro kostenfrei. Ab 50,01 Euro fallen zwei Prozent des Einzahlungsbetrages an.

Münzrollen: Bisher sind die kostenfrei für Kunden der Sparkasse, ab 1. April nimmt das Geldhaus dafür 0,15 Cent pro Rolle. Wie Kramer betont, „ist das ein verursachungsgerechter Preis, also lediglich kostendeckend für uns.“ Hintergrund sei unter anderem der gestiegene Aufwand durch höhere Anforderungen der Bundesbank an die Filialbanken - von der Prüfung bis zur Sortierung und Rollierung.