Seit einem Monat gilt das Rauchverbot in der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen. Der Zoo sagt: Das kommt gut an. Ein Kommentar am Ende der Woche.

Zoom Gelsenkirchen: Gewöhnen sich Besucher ans Rauchverbot?

Was war das für ein Aufschrei, als die Zoom-Erlebniswelt im Spätherbst 2019 ankündigte, zum Jahreswechsel ein nahezu flächendeckendes Rauchverbot einzuführen.

Auch auf der Facebook-Seite der WAZ Gelsenkirchen beschwerten sich – natürlich – vor allem die Raucher. Der Tenor war stets ähnlich: Ist doch draußen, da lasse ich mir die Zigarette nicht verbieten. Vor allem rauchende Dauerkarten-Inhaber machten ihrem Ärger Luft; einige kündigten pampig die Rückgabe der Karten an. Wer sich alle Kommentare durchgelesen hatte, konnte schon den Eindruck gewinnen: Na, ob sich der Zoo damit einen Gefallen getan hat?

Mittlerweile gilt das Rauchverbot seit gut fünf Wochen. Von Massendemonstrationen glimmstängelverliebter Zoobesucher ist dieser Redaktion bislang nichts bekannt. Dramatische Einbrüche bei den Besucherzahlen hat der Zoo ebenfalls nicht vermeldet. Will sagen: Am Ende wird dann doch nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.

Zoom Gelsenkirchen erlaubt das Rauchen weiterhin in der Außengastronomie

Natürlich kann man den Standpunkt vertreten, ob man in einem Außenbereich unbedingt das Rauchen verbieten muss. Andererseits – ganz ehrlich: Muss man immer und überall im Freien die Möglichkeit haben zu rauchen? Denn es ist ja so: An sechs Standorten der Außengastronomie darf nach wie vor geraucht werden. Somit muss kein Süchtiger auch bei stundenlangen Zoobesuchen vollständig auf seine Kippen verzichten.

Auch diese Entscheidung wird in ein paar Monaten kaum noch einer hinterfragen. Können Sie sich heute noch vorstellen, dass mal neben Ihnen im Restaurant geraucht wurde, während sie gegessen haben? Also: Der Mensch gewöhnt sich an alles – auch der Raucher an ein paar Kippen weniger.