Als die Bundespolizisten der renitenten 21-Jährigen am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen Handfesseln anlegen wollten, spuckte sie einem Beamten ins Gesicht und trat gegen seine Hand.

Körperverletzung Zugreisende tritt und bespuckt Polizisten in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Neustadt. Alkoholisierte 21-Jährige wehrt sich am Hauptbahnhof heftig, als Beamte ihr Handfesseln anlegen wollen. Frau erwartet Strafverfahren.

Gegen 9 Uhr wurden Bundespolizisten zu einem Zug im Gelsenkirchener Hauptbahnhof gerufen. Dort war eine Frau eingeschlafen und ließ sich nicht aufwecken. Den Bundespolizisten gelang dies schließlich; sie brachten sie aus dem Zug.

Gelsenkirchener Bundespolizisten durch Tritt an der Hand verletzt

Da die 21-Jährige aufgrund ihrer Alkoholisierung ihren Weg nicht allein

fortsetzen konnte, sollte sie zur Ausnüchterung ins Gewahrsam gebracht

werden. Auf dem Weg zur Wache leistete die Frau erheblich Widerstand und spuckte einem Bundespolizisten ins Gesicht, als dieser ihr Handfesseln anlegen wollte.

Auf der Wache wurde ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Auf dem Weg ins Polizeigewahrsam leistete sie erneut erheblichen Widerstand und verletzte einen Bundespolizisten durch einen Tritt an der Hand.

Gegen die polizeibekannte Frau leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren

wegen Beleidigung, Körperverletzung und tätlichen Angriffs ein.

