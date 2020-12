Zwei Gelsenkirchener Radfahrer nach Unfällen im Krankenhaus

Gelsenirchen Eine Radfahrerin (26) erwischte es in der Altstadt, einen Pedelecfahrer (62) in Bulmke-Hüllen. Beide Unfallopfer wurden schwer verletzt.

Stationär zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert wurden eine 26 Jahre alte Radfahrerin und ein 62-Jähriger nach Verkehrsunfällen am Dienstag (29.12.) und Mittwoch (30.12.). Sie stießen jeweils mit einem Pkw zusammen.

Gelsenkirchenerin überquerte Ampel an der Hiberniastraße

Am Mittwochnachmittag gegen 17.45 Uhr fuhr ein 39-jähriger Bochumer auf der Wickingstraße Richtung Innenstadt und wollte mit seinem Wagen nach links in die Hiberniastraße abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei eine 26-jährige Radfahrerin, die gerade die Hiberniastraße an der dortigen Ampel überquerte. Bei dem anschließenden Zusammenprall kam die Gelsenkirchenerin zu Fall. Beim Sturz zog sie sich Kopfverletzungen zu. Nach Erstversorgung vor Ort wurde sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Kreisverkehr an der Hohenzollern-/ Wildenbruch- / Europastraße stürzte Dienstag gegen 17.10 Uhr ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Pedelec, nachdem er mit dem Pkw eines 56 Jahre alten Mannes zusammengestoßen war. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizei sperrte die Wildenbruchstraße in Fahrtrichtung Europastraße und die Hohenzollernstraße in Richtung Ückendorfer Straße für die

Zeit der Unfallaufnahme. Zur genauen Unfallursache machte die Polizei keine Angaben.

