Blaulicht Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Bei Verkehrunfällen in Gelsenkirchen wurden am Wochenende zwei Menschen verletzt. Auch das Wetter spielte dabei eine Rolle.

Bei Verkehrsunfällen in Gelsenkirchen wurden am Sonntag zwei Menschen verletzt, teilte die Polizei am Montag mit.





Am frühen Sonntagmorgen war eine 42-jährige Hertenerin auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Schalke unterwegs. Gegen 6 Uhr kam die Frau auf spiegelglatter Fahrbahn von der Straße ab, dabei drehte sich ihr BMW um die eigene Achse, geriet ins Gleisbett, prallte vor einen Baum und kam wenige Meter später schließlich zum Stehen.

Zusammenstoß auf der Cranger Straße in Gelsenkirchen

Die Fahrerin wurde zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte die Kurt-Schumacher-Straße vorübergehend für die Unfallaufnahme und wartete, bis die Straße gestreut war.







Am Sonntagnachmittag stießen zwei Autos auf der Cranger Straße zusammen. Gegen 14.25 Uhr wollte ein 24 Jahre alter Gelsenkirchener mit seinem Wagen den Parkplatz einer Bäckerei verlassen. Als er auf die Fahrbahn fuhr, stieß er mit dem Wagen einer 20-jährigen Mülheimerin zusammen, die gerade in Richtung Rhein-Herne-Kanal unterwegs war.

Aus dem Auto liefen Betriebsstoffe aus

Die Mülheimerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Auch hier musste die Cranger Straße zwischen Franken- und Friesenstraße für die Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt werden. Weil aus einem der Wagen Betriebsstoffe ausliefen, musste die Feuerwehr die Fahrbahn streuen.

