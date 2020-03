100(0) Jahre Gladbeck – die große WAZ-Serie zum Nachlesen

Gladbeck. Gladbecks Stadtgeschichte in 24 Teilen – die WAZ präsentierte anlässlich des Stadtjubiläums die Stadtchronik. Hier gibt es alle Folgen.

100 Jahre Stadt, 1000 Jahre Dorf und Amt – es ist eine lange Geschichte, die Gladbeck zu bieten hat. Eine Ortsgeschichte mit vielen Höhen und Tiefen, mit Jubel, aber auch mit Leid und Tränen, mit Hoffnung und Zuversicht – es gab viel nachzuerzählen in der großen WAZ-Serie zum Stadtjubiläum.

Am Ende waren es 24 Teile, in der die Redaktion Woche für Woche die Historie Stück für Stück präsentierte. Der erste Teil erschien am 3. Juli, der letzte am Samstag, 14. Dezember. Die Serie wurde begleitet mit vielen historischen Fotos, die die alte Zeit bestimmt nochmal lebendig werden ließen. Einige weitere sind hier zu sehen. Und am Ende des Textes gibt es die Links zu allen Serienfolgen.

Gladbecks Geschichte ist sogar noch älter als 1000 Jahre

Mit Pferdewagen und Straßenbahn: Ein Blick in die obere Hochstraße vor dem ersten Weltkrieg. Foto: Archiv Hahne

Gladbeck Geschichte ist sicher noch älter als 1000 Jahre, das belegen Urnenfunde. Aber erst ab der Zeit nach der Jahrtausendwende gibt es schriftliche Nachweise. Jahrhunderte lebten die Menschen von Ackerbau und Viehzucht, die kleine Kirche, benannt nach dem heiligen Lambertus, im Mittelpunkt des Dorflebens. Dann kam die Kohle – ab 1873 wurde die erste Zeche abgeteuft und das Leben veränderte sich radikal.

Markante Daten gab es zuvor schon: 1403 Marktrecht, 1816 wird Gladbeck preußisch (zuvor 600 Jahre Kurfürstentum Köln), 1841 Gemeinde. Weitere wichtige Daten: 1885 wird Gladbeck Amt, 1910 entsteht das Rathaus (damals noch Amtshaus), 1919 Stadtrechte. Im 2. Weltkrieg wird die Stadt – ab 1900 waren die Ortsteile entstanden – zu 44,8 Prozent zerstört. Die Kohle war der Motor des Wiederaufbaus – die WAZ-Serie schilderte dies alles ausführlich.

Der Rathausplatz in den 1960er Jahren, rechts ist schon die neue Sparkasse zu erkennen, links Althoff (ab ‘63 Karstadt) bereits mit angebauten Südteil (die Aufstockung war von 1954). Foto: Sammlung Ricken

