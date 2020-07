Bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck ist eine Frau am Freitag leicht verletzt worden.

Unfall 18-Jährige wird bei Unfall in Gladbeck leicht verletzt

Gladbeck. Eine Gladbeckerin ist bei einem Unfall in Zweckel leicht verletzt worden. Ein Autofahrer war auf den Wagen der 18-Jährigen aufgefahren.

Eine 18-jährige Gladbeckerin ist am Freitag bei einem Unfall in Gladbeck-Zweckel leicht verletzt worden. Die Autofahrerin war gegen 12.15 Uhr auf der Feldhauser Straße unterwegs, vor dem Kreisverkehr musste sie anhalten, so die Polizei.

Ein 57-jähriger Autofahrer aus Gladbeck, der hinter ihr unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf den Wagen auf. Die Frau wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.