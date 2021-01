Ab Samstag gilt in Gladbeck eine verschärfte Maskenpflicht

Wer auf der Marathonbahn in Wittringen unterwegs ist, muss ab sofort an Wochenenden einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Gladbeck Der Inzidenzwert in Gladbeck bleibt hoch. Maskenpflicht in der Innenstadt wird ausgeweitet und gilt auch etwa auf der Marathonbahn.

Am Freitag gab es von der Bezirksregierung grünes Licht für die von der Stadt Gladbeck vorgeschlagenen weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der . Dazu gehört eine Ausweitung der Maskenpflicht in der Innenstadt. Sie gilt somit ab Samstag auch auf der Humboldtstraße zwischen den Kreisverkehren Postallee und Buersche Straße, auf der Rentforter Straße bis zum Krankenhaus, auf der Barbarastraße, auf der Horster Straße von der Wilhelmstraße bis zum Festplatz, auf der Bottroper Straße bis zur Kreuzung Sandstraße und auf der Friedrich-Ebert-Straße bis zur Wilhelmstraße.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Die Allgemeinverfügung des Kreises Recklinghausen ist entsprechend ergänzt worden. Damit gilt an diesem Wochenende außerdem erstmals auf der Marathonbahn und auf den beiden großen Parkplätzen in Wittringen sowie im Nord- und Südpark eine Maskenpflicht. Diese Regel gilt an Wochenenden und Feiertagen zwischen 10 und 17 Uhr.

KOD und Polizei kontrollieren bereits am Wochenende

Die Stadtverwaltung wird die Einhaltung bereits am Wochenende kontrollieren. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) sowie mehrere städtische Kontrollteams und der Sicherheitsdienst werden unterwegs sein. Auch die Polizei wird bei den Kontrollen unterstützen. Insgesamt werden am Samstag 16 Mitarbeiter im Einsatz sein, am Sonntag zwölf. Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, muss ein Bußgeld von 50 Euro zahlen. Nach 17 Uhr wird der KOD zudem einschlägige Bereiche kontrollieren sowie weiteren Hinweisen nachgehen, die über die Hotline gemeldet werden, so die Stadtverwaltung.

Gesunkene Inzidenz: 15-Kilometer-Regel im Kreis gilt weiter

Die 15-Kilometer-Regel für den Kreis Recklinghausen gilt indes weiter, auch wenn der Inzidenzwert im Kreis am Freitag am zweiten Tag in Folge unter dem ausschlaggebenden Wert von 200 lag.

" muss nachhaltig, also über mehrere Tage und mit einer entsprechenden Tendenz die 200er-Marke unterschreiten, bevor die Regel wieder aufgehoben wird", so Kreissprecherin Svenja Küchmeister. Ausschlaggebend sei ohnehin der Wert des Landeszentrum für Gesundheit (LZG), der lag am Donnerstag noch bei 207,3, am Freitag jedoch schließlich bei 182,7.

Weitere Nachrichten aus Gladbeck lesen Sie hier.