Anne-Frank-Realschule in Gladbeck lädt zu digitalem Infotag

Die Anne-Frank-Realschule in Gladbeck lädt am Samstag, 16. Januar, zu einem digitalen Infotag.

Gladbeck Da die Schulen derzeit aufgrund von Corona geschlossen sind, will sich die Anne-Frank-Realschule Fünftklässlern nun digital vorstellen.

Da das Team der Anne-Frank-Realschule in Gladbeck künftige Fünftklässler und deren Eltern nicht persönlich in den Räumen der Schule begrüßen kann, wird der Infotag in diesem Jahr am 16. Januar digital ablaufen. Um einen umfassenden Eindruck zu gewinnen, stehen allen Interessierten vorab verschiedene Videos zur Verfügung, die das Schulleben zeigen. Diese Beiträge können per Link über die Schulwebsite www.annefrankrealschulegladbeck.de angeschaut werden.

Zusätzlich werden am Samstag zahlreiche Videokonferenzen angeboten, um über Themen, die Schüler und Eltern besonders interessieren, ausführlich zu berichten. Hier können auch individuelle Fragen beantwortet werden.

So ist der zeitliche Ablauf der Videokonferenz

Die Themen sind: „Begrüßung“ durch den Schulleiter André Luciga (8.50 Uhr), „Schulleben“ (9 Uhr), „MINT-Fächer“ (9.30 Uhr), „Deutsch und Sprachförderung“ (10 Uhr), „Individuelle Förderung“ (10.30 Uhr), „Englisch und bilingualer Unterricht“ (11 Uhr), „Inklusion“ (11.30 Uhr), „sanfter Übergang“ (12 Uhr), „allgemeine Fragen“ (12.30 Uhr) sowie „Grundschüler fragen Schüler“ (13 Uhr). Eltern und Grundschüler können am Samstag den jeweiligen Button der Konferenz auf der Website der Schule anklicken und werden zugeschaltet.

Die Veranstalter sind überzeugt, damit auch einen informativen Einblick in den Lern- und Lebensraum der Anne-Frank-Realschule zu bieten. Sie freuen sich auf viele Klicks auf die Videos, die Schüler erstellt wurden, und auf eine rege Teilnahme an den Konferenzen.

