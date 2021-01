Auch nach der Impfung gilt weiter: Corona-Regeln einhalten

Gladbeck Leiter des Infektionsschutzes im Kreis betont: Hygiene-Regeln müssen auch nach der Impfung eingehalten werden. Das sind die Gründe.

In den Städten im Kreis Recklinghausen sind bereits über 13.000 Menschen das erste Mal gegen das Corona-Virus geimpft worden. Darunter natürlich auch 2400 Personen haben auch die zweite Dosis bereits erhalten, so das Kreisgesundheitsamt.

Corona-Schutzregeln gelten auch für die Geimpften weiter

Trotzdem gelten auch für die Geimpften weiterhin die gleichen Corona-Schutzregeln wie für alle anderen auch.

"Den vollen Wirkungsgrad erreicht der aktuell eingesetzte Impfstoff von Biontech/Pfizer ab dem siebten Tag nach der zweiten Impfung, vorher liegt der Wirkungsgrad deutlich darunter", erklärt Raphael Stauf, Leiter des Infektionsschutzes beim Kreis Recklinghausen, "deshalb ist es wichtig, die Schutzauflagen auch nach der Impfung einzuhalten, um nicht Überträger zu sein und andere anzustecken."

Mit einer Wirksamkeit von 95 Prozent erreiche der Impfstoff eine sehr gute Quote. "Es gibt aber bislang keine Erkenntnisse darüber, ob die Impfung auch die Übertragung des Virus verhindert", so Stauf weiter. Dies sei zum jetzigen Zeitpunkt noch besonders wichtig, da erst eine geringe Anzahl an Menschen über einen Impfschutz verfügen.

Nach wie vor, so der Mediziner, sei der wirksamste die Einhaltung von diesen Empfehlungen und Anordnungen: Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Masken tragen und regelmäßiges Lüften. Zu den Hygieneregeln gehöre beispielsweise auch regelmäßiges, gründliches Händewaschen, denn dadurch könne ein Großteil der Viren und Bakterien von den Händen entfernt werden. Wer Husten oder niesen muss, sollte dies in die Armbeuge tun. Da das Virus über die Mund- und Nasenschleimhäute, aber auch über die Augenbindehaut aufgenommen wird, sollte außerdem ein direkter Kontakt der Hände mit diesen Bereichen vermieden werden.

