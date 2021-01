Bertha-von-Suttner-Weg erinnert an erste Friedensforscherin

Gladbeck Die kleine Straße im Gladbecker Ortsteil Butendorf ist eine Sackgasse. Sie ist eine von nur vier Straßen, die nach Frauen benannt sind.

Zu den kleineren und eher verborgenen Straßen der Stadt zählt der Bertha-von Suttner-Weg in Butendorf. Die zweiteilige Sackgasse in Gladbeck erschließt eine Hinterlandbebauung zwischen Stein- und Stallhermstraße.

In den Jahren nach der Jahrtausendwende entstanden hier einige Einfamilienhäuser. Den Namen nach der Schriftstellerin Bertha von Suttner bekam die Straße durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt im Jahr 2003.

Straßennamen auch nach Droste-Hülshoff, Astrid Lindgren und Marie Curie

Der Bertha-von-Suttner-Weg ist eine von nur vier Straßen in Gladbeck, die nach einer Frau benannt sind. Neben Bertha von Suttner erinnern Straßen an die deutsche Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff, an die Schriftstellerin Astrid Lindgren aus Schweden sowie an die Physikerin und Chemikerin Marie Curie aus Frankreich.

Bertha von Suttner war eine internationale weibliche Persönlichkeit, eine Friedensforscherin und Schriftstellerin aus Österreich, eine geborene Gräfin Kinsky von Wchinitz und Tettau. Die Pazifistin lebte vom 9. Juni 1843 bis zum 21. Juni 1914. Im Jahre 1905 wurde von Suttner als erste Frau mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Sie setzte sich Zeit ihres Lebens für die Verhinderung von Kriegen ein und wurde so zur Visionärin: Sie ahnte den Einsatz von Giftgas und Atombomben in kommenden Kriegen voraus.

Suttner-Weg ist Teil der städtebaulichen Aufwertung des nördlichen Butendorfs

Die kleine Wohnquartier-Ergänzung am Bertha-von-Suttner-Weg gehört mit den städtebaulichen Puzzleteilen, mit denen der nördliche Teil Butendorfs in vielen Jahren der Bautätigkeiten aufgewertet und nachhaltig sein Gesicht veränderte. Neben dem Bertha-von Suttner-Weg gehören der Heimannshof, die Stadtquartiere Butendorf Ost und -West – rechts und links der Horster Straße - sowie der Wielandgarten dazu.

