Besichtigungszeiten und Kontakt

Die Ausstellung KunstKompakt17 wird am Freitag, 7. Februar, um 19.30 Uhr in der Alten Spedition, Ringeldorfer Straße 6, eröffnet. Die meisten Künstler werden anwesend sein.

Sie ist außerdem zu sehen am Samstag, 8. Februar, und Sonntag, 9. Februar, sowie am Samstag, 15. Februar, und Sonntag, 16. Februar, jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Anschließend sind Besichtigungen bis zum 8. März auf Anfrage möglich. Kontakt: info@alte-spedition.de, 02043/704347