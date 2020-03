Die Zahl der Infizierten ist in Gladbeck noch erstaunlich niedrig - was nicht heißt, dass es in der Stadt ungefährlicher wäre als andernorts. Im Gegenteil: Die Gefahr, sich mit dem gefährlichen Coronavirus anzustecken, steigt von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde.

Nicht umsonst hat sich die Stadtspitze zu rigorosen, dringend notwendigen und in der hundertjährigen Stadtgeschichte einmaligen Vorsichtsmaßnahmen durchgerungen, die vielen große Opfer abverlangen. Die Verwaltung agierte im Bewusstsein dessen, aber dennoch eindeutig und ohne Zaudern, weil es um Leben und Tod geht. Diese Vorgehensweise verdient Respekt.

Das Krankenhaus stellt sich entschlossen der Herausforderung

Das gilt auch für das Barbara-Krankenhaus, dem medizinischen Zentrum dieser Stadt. Die Vorbereitungen auf den unausweichlichen Corona-Ansturm laufen seit Tagen unerbittlich. Ärzte und Pflegekräfte, denen vermutlich in den nächsten Tagen und Wochen viel abverlangt wird, haben Solidarität und ein Höchstmaß an Engagement signalisiert, sich der Krise gemeinsam und entschlossen zu stellen. Das kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Hoffentlich haben sie genug Kraft!

Vielen anderen in der Stadt, die in der Krisenzeit für Ordnung und Sicherheit sorgen - ob Feuerwehr, Polizei, Müllabfuhr oder auch das Personal in Arztpraxen und Lebensmittelläden - gebührt schon jetzt unser aller Anerkennung.

Die Ignoranz mancher Zeitgenossen ist unbegreiflich

Umso unbegreiflicher ist es, wie ignorant, ja arrogant sich immer noch manche Zeitgenossen verhalten. Man musste in den vergangenen Tagen nur einen Blick nach Wittringen oder in die Fußgängerzone werfen. Niemand würde sich Cappuccino-schlürfend ins Straßencafé setzen, wenn Bomben auf die Stadt fielen. Auch jetzt fliegen Bomben, unsichtbare. Bleibt endlich zuhause!