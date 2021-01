Bündnis erinnert mit Stolperstein-Aktion an KZ-Befreiung

Das Bündnis für Courage kümmert sich seit vielen Jahren um die Stolpersteine - hier reinigt sie Peter Jarosch. Am Auschwitz-Gedenkstein sollen an allen Steinen Blumen niedergelegt werden.

Gladbeck Das Bündnis für Courage und Gladbecker Kommunalpolitiker legen am Ausschwitz-Gedenktag am27. Januar Blumen an den 118 Stolpersteinen nieder.

Mitglieder des Bündnisses für Courage in Gladbeck werden am Mittwoch, 27. Januar, gemeinsam mit Vertretern aus der Kommunalpolitik die 118 Stolpersteine in der Stadt zum Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 76 Jahren reinigen und Blumen zur Erinnerung auf die Steine legen. Unter den Pandemiebedingungen eine kleine Form der Erinnerung - heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses.

Seit vielen Jahren führt das Bündnis für Courage an diesem Tag eine Gedenkveranstaltung mit sechs Schulen durch (Anne-Frank-Realschule, Erich-Fried-Hauptschule, Heisenberg-, Rats- und Riesener-Gymnasium sowie Waldorfschule). Wegen der Pandemie und den damit verbundenen Schulschließungen sei dies diesmal nicht möglich, so das Bündnis. Daher rücke man in diesem Jahr die 118 Stolpersteine in den Mittelpunkt.

"Menschen, die vertrieben und ermordet wurden, dürfen nicht vergessen werden"

Sie alle sollen an diesem Tag gereinigt werden, "damit die Namen und die Daten der Menschen, die in Gladbeck gelebt haben und vertrieben und ermordet wurden oder geflohen sind, nicht der Dunkelheit preisgegeben werden", heißt es. Rosen sollen an sie erinnern und angesichts der Zunahme an antisemitischen Gewalttaten mahnen sie, gegen jede Form von Hass aufzustehen.

Statt der Schüler werden Kommunalpolitiker, Vertreter von Jugendorganisationen und Mitglieder des Bündnisses für Courage das Gedenken an und mit den Gladbecker Stolpersteinen durchführen. "Die Namen auf den Stolpersteinen erinnern, dass jeder, wo auch immer sich gegen Hass und gegen Herabschauen auf andere stellen muss. Dazu kann jeder einen Beitrag leisten", betont das Bündnis für Courage. Die fünf Stolpersteinbücher könnten Auskunft geben über die Lebensläufe der Namen und Daten, die auf den Stolpersteinen stehen.

Den Auschwitz-Gedenktag gibt es seit 1996

Am Mittwoch, 27. Januar, jährt sich zum 76. Mal die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee. Auschwitz ist das Synonym für den organisierten Massenmord der Nazis an den europäischen Juden, Sinti und Roma, politisch Andersdenkenden, den Kranken und Behinderten und vielen anderen Verfolgten.

1996 wurde der 27. Januar zu einem bundesweiten, gesetzlich verankerten Gedenktag durch die Proklamation des Bundespräsidenten Roman Herzog festgelegt.

