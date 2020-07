CDU: Bürger bei Planung von Park & Ride-Parkplatz beteiligen

Gladbeck. Bürger sollen bei der Planung zur geplanten Park & Ride-Anlage in Zweckel beteiligt werden, so die CDU. Abstellmöglichkeit für Fahrräder wichtig.

Der CDU Ortsverband Zweckel freut sich, dass die Arbeiten an der Brücke Beethovenstraße entsprechend der Planungen voranschreiten und nun ein Ende der Baustelle in Sicht ist. Nun möchten die CDU Zweckel den Blick weiter nach vorne richten und erinnert an die geplante Erneuerung der Bahnsteige und den Bau eines Park & Ride-Parkplatzes an der Haydnstraße im Anschluss an die Brückenbauarbeiten.

„Die direkten Anwohner hatten bereits bei der im Juni 2018 von der CDU organisierten Veranstaltung zur Brücke Beethovenstraße dahingehend Sorgen geäußert. Konkret ging es für die Bewohner der Haydnstraße um die zu erwartende Lärmbelastung durch den Wegfall der die Geräusche dämpfenden Bäume und Sträucher zwischen Bahnsteig und Wohnbebauung“, so die CDU.

Sie fordert daher eine möglichst frühe Beteiligung und Information der Zweckeler Bürger zur geplanten Anlage, die sicherlich die eine oder andere Frage aufwerfen werde, so der Ortsverbandsvorsitzende Christoph Wiechers. „Uns ist zum Beispiel auch das Thema Abstellmöglichkeiten für Fahrräder ausgesprochen wichtig. Die Stadt möge bitte prüfen, ob Fahrradboxen oder Ähnliches zu realisieren wären“, so Christian Enxing, der für den Bereich Zweckel und Gladbeck-Ost für die CDU im Kreistag kandidiert.