CDU Gladbeck bestimmt ihre Kandidaten für die Kommunalwahl

Die CDU hat sich am Mittwochabend zu Wahlversammlung in der Stadthalle getroffen.

Gladbeck. Die CDU hat Mittwochabend in der Stadthalle ihre Kandidaten für die Wahl im September aufgestellt. In Corona-Zeiten galten besondere Maßnahmen.

Die CDU hat am Mittwochabend auf einer Wahlversammlung die Kandidaten für die Kommunalwahlbezirke für die Wahl im September bestimmt. Um in Corona-Zeiten genügend Platz zu haben, fand die Versammlung in der Stadthalle statt. Mit Mund-Nasen-Schutz kamen die Mitglieder zunächst zusammen, erst an den Tischen konnten sie die Masken ablegen.

Die Mitglieder mussten aber auch da auf genügend Abstand achten, und so saßen sie alle mit ausreichend Platz voneinander entfernt. „Mit Maske und Abstandsgebot; dennoch offen für die Anliegen der Gladbecker und mit Überzeugungskraft für die gemeinsamen Ziele einen Wahlkampf bestreiten, das ist eine wahre Herausforderung für alle künftigen Ratskandidatinnen und –kandidaten“, so Stadtverbandsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat Dietmar Drosdzol in seiner Begrüßungsrede.

Am Eingang der Stadthalle mussten sich die Gäste erst einmal die Hände desinfizieren. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Bürgermeisterkandidat überrascht über hohe Teilnehmerzahl

79 Wahlberechtigte kamen zu der Versammlung. „Wir sind überrascht, dass trotz Corona so viele gekommen sind, darunter auch viele Ältere“, so Drosdzol. Auch CDU-Landratskandidat Bodo Klimpel nahm an der Versammlung teil. „Alle Kandidaten sind mit großer Mehrheit bestimmt worden“, freute sich der Bürgermeisterkandidat.

Folgende Kandidaten haben die CDU-Mitglieder bestimmt: Jörg Baumeister (Wahlbezirk 1, Mitte); Oliver Kelz (Wahlbezirk 2, Ost); Müzeyyen Dreessen (Wahlbezirk 3, Mitte); Kathrin-Elisabeth Wischnewski (Wahlbezirk 4, Mitte); Benedikt Gottlieb (Wahlbezirk 5, Ost); Christian Enxing (Wahlbezirk 6, Zweckel); Christoph Wiechers (Wahlbezirk 7, Zweckel); Peter Rademacher (Wahlbezirk 8, Zweckel); Edgar Hemming (Wahlbezirk 9, Zweckel); Dieter Rymann (Wahlbezirk 10, Rentfort); Ralf Richter (Wahlbezirk 11, Rentfort); Christopher Kropf (Wahlbezirk 12, Schultendorf); Dirk Schnieder (Wahlbezirk 13, Rentfort); Mark André Trostmann (Wahlbezirk 14, Ellinghorst); Ulrich Namyslo (Wahlbezirk 15, Butendorf); Robert Ernst (Wahlbezirk 16, Butendorf); Michael Dahmen (Wahlbezirk 17, Butendorf); Karsten Krügerke (Wahlbezirk 18, Brauck/ Butendorf); Maximilian Krügerke (Wahlbezirk 1, Brauck/ Butendorf); Michael Wichert (Wahlbezirk 20, Brauck/ Rosenhügel); Dietmar Drosdzol (Wahlbezirk 21, Rosenhügel); Dr. Martin Lange (Wahlbezirk 22, Rosenhügel).