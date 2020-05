Corona: Am Wertstoffhof in Gladbeck läuft es wie geschmiert

Problemlos verlief am Dienstag der erste Tag der Wiederöffnung des Wertstoffhofes an der Wilhelmstraße nach der Schließung wegen des Coronavirus’. Fast 90 Termine vergaben die Mitarbeiter des Zentralen Betriebshofs Gladbeck (ZBG) – und der Ablauf funktionierte wie am Schnürchen.

Gladbeck: Die Bürger müssen für ihren Besuch beim Wertstoffhof einen Termin vereinbaren

Brigitte Köhler stellte fest: „Die Leute, die zu uns kommen, haben ein freundliches Lächeln im Gesicht, tragen wie vorgeschrieben einen Mund-Nasen-Schutz und halten sich an die Abstandsregelung.“ Die Maßnahmen zum Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus’, so die ZBG-Expertin, scheinen die Gladbecker verinnerlicht zu haben.

„Die meisten liefern Sperrmüll an, aber es sind auch viele Elektrogeräte unter den Materialien, die bei uns abgegeben werden“, berichtete Köhler. So mancher Gladbecker scheint während der Zwangspause im Keller, in der Garage und auf dem Speicher entrümpelt zu haben. Brigitte Köhler: „Wir nehmen an der Wilhelmstraße wieder alles an, auch Grünabfälle, Holz, Papier und Kartonagen, die in den vergangenen Wochen durch die häufiger bestellten Pakete angefallen sind.“ Sammelaktionen auf dem Parkplatz an der Burgstraße in Wittringen, wie es sie zwischenzeitlich gab, seien passé.

Die Gladbecker bringen häufig Sperrmüll, aber auch Elektrogeräte zur Entsorgung an die Wilhelmstraße. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Aber: „Problemabfälle können bei uns derzeit noch nicht wieder abgegeben werden. Doch das wird demnächst vielleicht wieder möglich sein.“ In der vergangenen Woche „haben die Menschen unser spezielles Angebot, Schadstoffe beim ZBG abzugeben, gut genutzt. An beiden Tagen hatten wir 90 Termine.“

Apropos Termin: Ohne vorherige Absprache sollten Gladbecker nicht beim ZBG aufkreuzen. ZBG-Mitarbeiter sitzen täglich zwischen 8 und 14 Uhr am Telefon. Unter 992466 vergeben sie Termine. Köhler: „Am Montag haben die Leute fleißig angerufen.“ Und auch in den kommenden Tagen ist der Kalender pickepackevoll. Die ZBG-Sprecherin: „Die Kollegen fragen nach, wie viele Teile abgegeben werden sollen und wie groß sie sind.“ Der ZBG bittet darum, besonders sperrige und ausladende Gegenstände von zuhause abholen zu lassen: „Das ist wie die Abfuhr von Sperrmüll kostenlos.“

Der ZBG an der Wilhelmstraße öffnet seine Tore für die Abgabe von Abfällen zu folgenden Zeiten: montags bis donnerstags zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr, freitags von 7.30 Uhr und 14.30 Uhr. Hinzu kommen die Extra-Servicesamstage, die der Betriebshof nicht wöchentlich anbietet. Dann können Gladbecker Materialien vo 9 bis 13 Uhr abgeben.