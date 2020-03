Corona: Arbeitsagentur und Gladbecker Vereine reagieren

Gladbeck. In Gladbeck fallen wegen Corona Aktivitäten aus. Die Arbeitsagentur setzt die persönliche Vorsprachepflicht aus. Keine Nachteile für Kunden.

Die Agentur für Arbeit Recklinghausen reagiert auf die zugespitzte Corona-Lage und stellt ab Mittwoch bis auf Weiteres auf alternative Kontaktwege um. Dies betrifft sowohl die Hauptagentur (inklusive BiZ, Familienkasse und Inkasso-Service) als auch alle Geschäftsstellen im Kreis Recklinghausen.

Gladbeck: Alle Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit Recklinghausen streichen persönliche Gesprächstermine

Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Nachteile und werden nach Möglichkeit telefonisch nachgeholt. Arbeitslosmeldungen können derzeit unter 0800 / 4 5555 00 telefonisch erfolgen, die persönliche Vorsprachepflicht wird ausgesetzt. Anträge können ohne Nachteile formlos per Mail oder über www.arbeitsagentur.de/eServices gestellt und in den Hausbriefkasten eingeworfen werden. In dringenden Angelegenheiten kann das Service-Center unter 0800 / 4 5555 00 weiterhelfen. Außerdem werde schnellstmöglich eine lokale Telefonnummer eingerichtet.

Frank Benölken, Leiter der Arbeitsagentur Kreis Recklinghausen, verspricht: „Wir agieren in dieser Ausnahmesituation so unbürokratisch und flexibel wir möglich.“ Foto: Michael Grosler

Aufgrund des voraussichtlich hohen Anrufaufkommens könne die Erreichbarkeit der Arbeitsagentur eingeschränkt sein, deswegen wird die Nutzung der E-Services empfohlen. Informationen zur Familienkasse sind unter 0800/45555030 erhältlich. „Wenn Termine entfallen oder persönlicher Kontakt nicht möglich ist, entstehen für unsere Kunden keine finanziellen Nachteile. Wir agieren in dieser Ausnahmesituation so unbürokratisch und flexibel wie möglich, um die Versorgung aller Menschen, die auf die Geldleistungen angewiesen sind, sicherzustellen. Dies gilt auch für die Auszahlung von Kindergeld und Kinderzuschlag. Unsere Arbeitsfähigkeit und die Auszahlung von Geldleistungen ist sichergestellt“, so Agenturchef Frank Benölken.

Das Coronavirus könne durch Lieferengpässe oder Schutzmaßnahmen bei Betrieben erhebliche Arbeitsausfälle verursachen. Sollten diese mit einem Entgeltausfall verbunden sein, ist ein Ausgleich mit Hilfe des Kurzarbeitergeldes möglich. Wichtig ist, dass Betriebe im Bedarfsfall bei ihrer zuständigen Agentur für Arbeit Kurzarbeit anzeigen. Arbeitgeber können sich dazu unter 0800 45555 20 und über www.arbeitsagentur.de/kurzarbeit informieren.

Die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH Betriebsgesellschaften und Einrichtungen der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH stoppen in Gladbeck, Gelsenkirchen und Bottrop vorerst alle Termine. Ebenfalls abgesagt sind die „Butendorfer Gespräche“ (19. März) mit dem Bundesvorsitzenden des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, Ulrich Syberg, sowie sämtliche Aktivitäten und Veranstaltungen des Schützenvereins Ellinghorst bis zum 19. April.

Der Vorstand der Schützenbruderschaft Andreas Hofer hat beschlossen, die Jahreshauptversammlung (22. März) auf einen unbestimmten Zeitpunkt zu verschieben. Das für Sonntag, 5. April, geplante Ostereierschießen fällt ersatzlos aus. Das gilt auch nach Angaben des Zentralen Betriebshof (ZBG) für die Abholung von Baum- und Strauchschnitt vom 23. März bis 27. März.