Corona: Bücherei öffnet halbtags - VHS gibt wieder Seminare

Gladbeck. Nach dem Corona-Lockdown kehren viele Einrichtungen in Gladbeck schrittweise zur Normalität zurück. Warum Vogelinsel und Tiergehege zu bleiben.

Die für Donnerstag angekündigte Öffnung aller Spielplätze ist schon mal eine gute Nachricht. Doch die Stadt Gladbeck geht noch weitere Schritte und fährt nach und nach das öffentliche Leben nach sieben Wochen des Corona-bedingten Stillstandes wieder hoch. Viele Einrichtungen werden in Kürze wieder erreichbar sein. Doch geschehen die Lockerungen vorsichtig und unter bestimmten Auflagen. Vieles wird noch anders sein als vor der Corona-Pandemie.

Hier ein Überblick über die geplanten Lockerungen in Gladbeck

Die Stadtbücherei ist ab Dienstag, 12. Mai, wieder geöffnet - an zwei halben Tagen. Ausleihe, Verlängerung, Vormerkung und Rückgabe von Medien sind dann dienstags von 10 bis 14 Uhr und freitags von 14 bis 18 Uhr möglich. Wichtig: Alle Besucher müssen einen Mund-/Nasenschutz tragen. Zudem sind Eingangs- und Ausgangswege voneinander getrennt.

Die Stadtbücherei in Gladbeck öffnet halbtags immer dienstags und freitags wieder. Foto: ichael Korte / FUNKE Foto Services

Zugang zur Bücherei hat vorerst nur, wer einen Büchereiausweis besitzt oder sich einen ausstellen lassen möchte. Kinder dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen in die Bücherei. Um, falls nötig, mögliche Infektionsketten verfolgen zu können, werden die Kontaktdaten aller Besucher erfasst, betont Stadtsprecher David Hennig. Die Büchereitheken werden zudem mit einem Plexiglasschutz ausgestattet und Abstandsmarkierungen vor den Theken angebracht. Weitere Hygienemaßnahmen bezüglich Reinigung und Desinfektion werden ebenfalls getroffen.

Bestehen bleibt die Möglichkeit, immer mittwochs und donnerstags jeweils zwischen 10 und 18 Uhr bestellte Medien abzuholen. Das Lesecafé sowie der Zeitungslesebereich bleiben geschlossen; die Benutzung von Kopierer und PC-Arbeitsplätzen sowie WLAN-Nutzung sind nicht möglich. Auch Spiele können nicht ausgeliehen werden. Veranstaltungen finden vorerst nicht statt. Auch der Bücherbus geht vorerst noch nicht wieder auf Tour.

Einzelunterricht in der städtischen Musikschule

Die städtische Musikschule bietet ab dem 11. Mai Einzelunterricht an. Allerdings nur im Musikschulgebäude am Bernskamp, so Hennig. Einen Gruppenunterricht lassen die räumlichen Gegebenheiten unter Einhaltung der Corona-Auflagen nicht zu.

Auch an der Volkshochschule soll der Normalbetrieb Schritt für Schritt aufgenommen werden. Ab dem 18. Mai findet wieder Unterricht statt - allerdings ersteinmal nur für die nachträglichen Schulabschlüsse und die Integrationskurse. Es gelten die gleichen Corona-bedingten Regelungen wie an allen Schulen in NRW. Exkursionen und Veranstaltungen wird es vorerst noch nicht geben. Und auch das Kommunale Kino bleibt weiter geschlossen.

Warum Vogelinsel und Tiergehege geschlossen bleiben müssen

Das Museum in Wittringen freut sich ab dem 19. Mai wieder auf Besucher. Auch hier muss eine Kontaktliste über alle Besucher geführt werden. Vor dem Eingangsbereich werden Abstandsmarkierungen angebracht, und die Service-Theke erhält eine Plexiglas-Abtrennung. Mehrere Personen dürfen nur dann gleichzeitig an die Theke treten, wenn sie in einem Haushalt zusammen leben.

Leider noch geschlossen bleiben müssen die Vogelinsel und das Tiergehege in Wittringen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Für den Museumsbesuch gilt natürlich ebenfalls die Maskenpflicht. Zudem muss auch der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Besuchern eingehalten werden. Gleichzeitig dürfen sich immer nur höchstens 15 Personen in den Ausstellungsräumen aufhalten. Aus hygienischen Gründen können interaktive Exponate (z.B mit Touchscreenfunktion) nicht genutzt werden.

Die Vogelinsel und das Tiergehege in Wittringen müssen leider noch geschlossen bleiben. In beiden Fällen, so der Stadtsprecher, sei es nicht möglich eine ständige Zugangskontrolle plus Führung der Kontaktliste zu gewährleisten.