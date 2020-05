Corona: Bürgeramt Gladbeck bietet erweiterte Sprechzeiten an

Gladbeck. Bürgeramt, Archiv, Standesamt, Ausländerwesen: Nach dem Fast-Lockdown wegen des Coronavirus´ öffnet das Rathaus in Gladbeck teilweise wieder.

Nach den Wochen des Fast-Stillstandes aufgrund der Corona-Pandemie will die Stadtverwaltung nun einige Dienstleistungen wieder anbieten. Vor allem das Bürgeramt wird dazu seine Servicezeiten bis Ende Juni ausweiten. „Das Angebot zur Ausweitung der Servicezeiten kam von den Kolleginnen und Kollegen selbst“, so Bürgermeister Ulrich Roland. Man wolle so den Bürgern die Möglichkeit bieten, Anliegen zeitnah erledigen zu können.

Diese städtischen Ämter im Gladbecker Rathaus öffnen wieder

Das Team des Bürgeramtes wird ab dem 11. Mai in zwei Schichten von 8 bis 20 Uhr im Neuen Rathaus erreichbar sein. Damit werden die Sprechzeiten auf zwölf Stunden täglich ausgeweitet. Die nächsten Service-Samstage sind am 9. Mai sowie am 6. Juni, jeweils von 10 bis 12.30 Uhr. So soll der Publikumsverkehrs besser verteilt und das Infektionsrisiko sowohl für die Mitarbeiter als auch die Bürger verringert werden. Ab sofort werden darüber hinaus wieder An- und Ummeldungen vorgenommen sowie wichtige Bescheinigungen ausgestellt. Ab dem 11. Mai sollen dann auch Ausweise und Pässe neu beantragt werden können.

Auch in anderen Bereichen öffnet die Verwaltung nun schrittweise und wird für verschiedene Leistungen verstärkt Termine anbieten. Erledigungen im Rathaus werden jedoch weiterhin nur mit vorheriger Terminvergabe und erfolgter Zugangskontrolle stattfinden können. Die Umweltabteilung bietet bereits wieder energetische Beratungen vor Ort nach vorheriger Terminvereinbarung anbieten. Das Ingenieuramt erteilt wieder Katasterauskünfte. Die Stadtkasse und der Vollstreckungsinnendienst bieten ebenfalls wieder Termine an. Die Beistände des Amtes für Jugend und Familie vergeben wieder Beurkundungstermine für die Anerkennung der Vaterschaft vor und nach Geburt, für das gemeinsame Sorgerecht sowie die Titulierung von Unterhalt. Die „Neugeborenen-Besuche“ finden jedoch weiterhin nicht statt. In der Elternbeitragsstelle können die Angelegenheiten zwar grundsätzlich telefonisch geregelt werden, in Ausnahmen ist hier aber auch eine Terminvergabe möglich.

Das Standesamt nimmt ab dem 11. Mai Termine zur Anmeldung von Eheschließungen entgegen

Das Stadtarchiv wird ab dem 12. Mai dienstags und donnerstags das Bauaktenarchiv für Akteneinsichten öffnen. Termine können ab sofort vereinbart werden. Die historische Recherche bleibt aber weiterhin geschlossen. Das Standesamt wird ab dem 11. Mai wieder Termine zur Anmeldung von Eheschließungen anbieten. Im Bereich Ausländerwesen werden bereits wieder Aufenthaltstitel nach Terminen ausgegeben, ab dem 11. Mai werden die Terminvergaben auch auf Verlängerungen abgelaufener Aufenthaltstitel ausgeweitet. Auch die Bauordnung wird ab dann wieder Termine vergeben.