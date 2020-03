Corona: Das Virus lähmt das soziale Leben in Gladbeck

Es häufen sich die Absagen von Terminen wegen der Corona-Pandemie. So lässt der Förderverein Kotten Nie sämtliche Veranstaltungen zunächst bis einschließlich 30. April ausfallen. Wer bereits Eintrittskarten für das Konzert von Stefan Mindenbeck am 27. März gekauft hat, kann diese Tickets in den Vorverkaufsstellen umtauschen.

Gladbeck: Manche Veranstalter fassen Ersatztermine für ausgefallene Veranstaltungen ins Auge

Die Gladbecker Naturfreunde folgen dem Beispiel anderer Veranstalter und streichen alle Termine sowie Heimabende in der Awo Zweckel bis zum 30. April. Weitere Absagen sind: die Service-Samstage am Zentralen Betriebshof Gladbeck (ZBG) am 21. März und 4. April, Treffen des Malteserhilfsdienstes im Mehrgenerationencafé für März und April, bis auf weiteres sämtliche Wanderungen und Radtouren des Sauerländischen Gebirgsvereins sowie die Hauptversammlung der Siedlergemeinschaft Gladbeck Schultendorf (29. März), die ihre Mitglieder über einen neuen Termin informieren will.

Der CDU-Ortsverband Zweckel streicht seinen politischen Stammtisch. Er war für den 19. März geplant. Bei dieser Veranstaltung wollten Zweckeler CDU-Ratskandidaten mit der Bürgerschaft ins Gespräch kommen. Angebot: „Über info@cdu-gladbeck.de kann man gerne mit seinem Kandidaten in Kontakt treten und Bürgeranliegen äußern.“

Die geplanten Jahreshauptversammlungen der Hegeringe im Kreis Recklinghausen und der Kreisjägerschaft Hubertus Recklinghausen (16. März) fallen aus. Für neue Termine sollen die Mitglieder gesondert eingeladen werden, sobald sich die Lage entspannt.

Der Vorstand der Tierfreunde Bottrop hat beschlossen, ab sofort das Tierheim Bottrop für Besucher nicht zu öffnen. Der Verein: „Das schließt auch das Gassi-Gehen mit den Hunden ein. Es finden auch keine Vermittlungen bei den Tieren statt. Diese Anordnung gilt bis auf Weiteres.“

Bistum Essen Absagen im Bistum Essen Auch im Bereich der Kirchenmusik im Bistum Essen sind Veranstaltungen passé. Dazu gehört die musikalische Gestaltung „Zwischenraum“ in St. Johannes Gladbeck. Die Katholische Erwachsenen- und Familienbildung im Bistum Essen (KEFB) hat an allen Standorten und bei allen Kooperationspartnern sämtliche Veranstaltungen bis zum Ende der Osterferien (19. April) abgesagt. Über Nachholtermine oder gegebenenfalls eine Rückzahlung bereits gezahlter Teilnahmegebühren sollen Kunden zu einem späteren Zeitpunkt informiert werden.

Die Frauenberatungsstelle Gladbeck bietet ab sofort keine offenen Sprechzeiten an. Bei Bedarf könne ein Beratungstermin unter 02043 66699 oder per E-Mail (team@frauenberatungsstelle-gladbeck.de) vereinbart werden.

Die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Bottrop bleibt vorerst dicht. Persönliche Beratungen, Veranstaltungen, Vorträge und Aktionen sind bis Ende April nicht möglich. Telefonisch ist die Beratungsstelle jedoch – unter 02041-5671601– weiterhin erreichbar. Auch Anfragen per E-Mail bottrop@verbraucherzentrale.nrw werden weiter bearbeitet.

Wissenswertes, was in Zeiten der Coronakrise im Verbraucheralltag zu beachten ist, sind unter www.verbraucherzentrale.nrw/corona zu finden. Informationen, rechtliche Tipps, Musterbriefe und schnelle Hilfestellungen zu vielen Verbraucherthemen gibt es außerdem im Internet unter „www.verbraucherzentrale.nrw“. Ratgeber können weiterhin online unter www.ratgeber-verbraucherzentrale.de bestellt werden.