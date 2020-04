Coronavirus Corona: Diese Krisentelefone bieten Hilfe in der Not an

Gladbeck. Das Coronavirus schränkt das alltäglich Leben ein. Die Situation kann aufs Gemüt schlagen. Die Stadt Gladbeck weist auf diese Krisentelefone hin.

Wegen der Corona-Krise sitzen viele Menschen auf engem Raum tagelang zu Hause. Das kann im Extremfall zu Frustrationen und Aggressionen führen. Die Stadt Gladbeck weist deshalb vorsorglich auf verschiedene Sorgen- und Krisentelefone hin.

In akuten Notsituationen immer den Notruf der Polizei nehmen

In akuten Notsituationen sollten sich Menschen immer an die Polizei (Notruf 110) wenden. Weitergehende Hilfe finden Frauen bei der Frauenberatungsstelle der Stadt Gladbeck unter 66699 oder per E-Mail an team@frauenberatungsstelle-gladbeck.de. Das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ist rund um die Uhr erreichbar unter 08000/116016. Das Hilfetelefon sexueller Missbrauch ist Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Gewalt, auch in akuten Krisensituationen. Es ist unter 0800/2255530 kostenlos und anonym zur erreichen.

Der allgemeine soziale Dienst (ASD) hilft während der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung (Mo bis Do 8.30 bis 15.30 Uhr, Fr 8.30 bis 12 Uhr) bei Gewalt in der Familie und Fällen sexuellen Missbrauchs, aber auch bei Fragen zur Erziehung: 992277. Der Kinderschutzbund Gladbeck ist zu erreichen unter 28888 oder per E-Mail: dksb@dksb-gladbeck.de. In der Beratungsstelle Pro Familia e.V. finden Schwangerschaftskonfliktberatungen telefonisch statt: 02043 / 25132.

Diese Schwangerschaftskonfliktberatungen gibt es

Donum vitae führt die Schwangerschaftskonfliktberatungen soweit wie möglich weiterhin durch. Terminvereinbarung per Telefon unter 0209/1702730 oder per E-Mail an info@donumvitae-bot-ge-gla.de durch. Auch für die allgemeine Schwangerschaftsberatung bittet die Beratungsstelle um telefonische Absprache.

Die allgemeinen Schwangerschaftsberatung der Caritas Beratungsstelle steht offen für Frauen, Männer, Paare und Angehörige. Die Beraterinnen haben ein offenes Ohr für alle Fragen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt. Die Beratung ist vertraulich, kostenlos und auf Wunsch anonym und unabhängig von Religion und Nationalität. Terminvereinbarung unter 279176.

Caritas bietet Hilfe bei psychischen Problemen

Einsamkeit, Existenzangst, psychische Probleme: Die Caritas bietet Hilfe in solchen Fällen an - unter 02043 /279185 von Montag bis Freitag zwischen 10 und 16 Uhr. Auch die Allgemeine Sozialberatung ist zu den gewohnten Zeiten (montags, 8:30 bis 10:30 Uhr) erreichbar unter 02043 /27910. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe hat die Rufnummer 0800 / 11 10 111 und ist rund um die Uhr erreichbar.