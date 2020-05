Corona: Eine neue Infektion für Gladbeck gemeldet

Gladbeck Mehr coronainfizierte Menschen werden wieder gesund, als gemeldete Neuerkrankungen hinzukommen. In Gladbeck gibt es noch 43 infizierte Personen.

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist in Gladbeck von Montag- bis Dienstagvormittag um eine Person angestiegen. Somit sind seit der Erfassung insgesamt 204 erkrankte Menschen im Stadtgebiet bekannt. Davon gelten 141 (135 am Montag) Personen inzwischen wieder als gesund. 20 coronaerkrankte Menschen sind verstorben. Somit sinkt die Zahl der in Gladbeck aktuell noch Infizierten weiter auf aktuell 43 (48) Personen.

Kritische Neuinfektionsrate von 308 Personen pro Woche wird im Kreis nicht erreicht

Im gesamten Kreis sind Stand Dienstagmittag 1191 (1188) Fälle registriert, 969 (947) Menschen davon gelten wieder als gesund. Es gibt weiterhin 34 Todesfälle. In den letzten sieben Tagen hat es laut Kreisgesundheitsamt 91 (98) Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt berechnet auf die Bevölkerungsanzahl im Kreis Recklinghausen bei 308. Sie wird also aktuell nicht erreicht.

So ist die Lage in den weiteren Kreisstädten: In Castrop-Rauxel gibt es 128 (128) registrierte Fälle, 85 (82) Gesundete und einen Todesfall (1); in Datteln sind 50 (50) Menschen erkrankt, 45 (45) von ihnen wieder gesund, ein Mensch (1), der positiv auf das Virus getestet war, starb. In Dorsten gibt es 151 (151) bekannte Fälle, 143 (142) Gesundete und fünf (5) Todesfälle. Haltern am See zählt 82 (82) Fälle und 77 (77) Gesundete, in Herten sind 86 (86) Infizierungen bekannt, 81 (81) Menschen gelten davon wieder als gesund.

In Oer-Erkenschwick gibt es die zweithöchste Infiziertenanzahl im Kreis

In Marl erkrankten 103 (102) Menschen, 87 (87) sind wieder gesund, ein (1) Mensch starb. In Oer-Erkenschwick gibt es 180 (180) registrierte Fälle, 1141 (129) Gesundete, zwei (2) Verstorbene. In Recklinghausen sind nun 152 (151) Infizierungen bekannt, 122 (122) Menschen davon sind wieder gesund, drei (3) Menschen starben. In Waltrop sind 55 (55) Menschen erkrankt, 47 (47) von ihnen wieder gesund und einer (1) gestorben. (mes)

