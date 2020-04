Corona: Es gibt ein drittes Todesopfer in Gladbeck

Gladbeck. Der Kreis meldet, dass ein infizierter 82-jähriger Gladbecker verstorben ist. Die Zahl der Corona-Fälle in der Stadt stieg am Karfreitag auf 92.

Am Karfreitag ist es in Gladbeck zu einem dritten Todesopfer in Sachen Corona-Pandemie gekommen. Das teilte das Kreisgesundheitsamt mit. Es handelt sich um einen 82-jährigen Mann, der sich zuvor mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Bislang waren zwei infizierte Seniorinnen an bzw. mit dem Corona-Virus in den Krankenhäusern St. Barbara und St. Gertrudis gestorben. Die Zahl der registrierten Corona-Fälle in Gladbeck stieg von 89 am Gründonnerstag auf 92 am Karfreitagnachmittag. 34 Personen gelten als wieder gesundet.

Zwei Corona-Patienten werden im Barbara-Hospital beatmet

Im St.-Barbara-Hospital ist die „Corona-Lage“ relativ verhalten, so Dr. Heinz-Dieter Oelmann, Chefarzt der Neurologie und Ärztlicher Direktor des Krankenhauses. Ein weiteres Todesopfer habe es im Hospital nicht gegeben. Stand Karfreitagnachmittag lagen zwei Corona-infizierte Patienten auf der Intensivstation und wurden beatmet. Ihr Zustand sei „relativ stabil“, so Dr. Oelmann. Auf der Isolierstation lagen fünf Patienten, bei denen das Virus nachgewiesen ist. Auf der Verdachtsstation liegen drei Patienten, bei denen der Test noch läuft.

Im gesamten Kreis Recklinghausen stieg die Zahl der betroffenen Corona-Patienten am Karfreitag von 659 auf 669. Als gesundet gelten inzwischen 389 der positiv getesteten Personen. Kreisweit gibt es fünf Todesfälle, neben den drei Opfern in Gladbeck gibt es zwei Verstorbene in Dorsten.

Im Kreis Recklinghausen wuchs die Infizierten-Zahl auf 669

Hier die Zahlen der weiteren Kreisstädte vom Karfreitag im einzelnen (bekannte Fälle/Gesundete/Todesfälle): Castrop-Rauxel 64/45/0; Datteln 38/29/0; Dorsten 126/74/2; Haltern am See 74/46/0; Herten 73/37/0; Marl 68/35/0; Oer-Erkenschwick 28/10/0; Recklinghausen 83/56/0; Waltrop 23/23/0. Bei den Zahlen, so das Kreisgesundheitsamt, handelt sich bei der ersten Zahl um alle je positiv getesteten Fälle. Die Gesundeten sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

Im Regierungsbezirk Münster stieg die Fallzahl von Donnerstag auf Freitag von 3989 auf 4080 Fälle. Das entspricht einem Anstieg von 2,28 Prozent zum Vortag. Zur Zeit beträgt die Verdopplungszeit des Virus im Regierungsbezirk zwischen 14 und 15 Tagen.

In Bottrop gibt es 82 Fälle, in Gelsenkirchen 228

In Bottrop wuchs die Fallzahl am Karfreitag von 82 auf 85, verstorben sind seit Beginn der Pandemie drei Personen, als gesundet gelten 37, am Donnerstag waren es 32 gewesen. In Gelsenkirchen betrug die Infizierten-Zahl am Freitag 228 (Donnerstag: 226). Verstorben sind vier Gelsenkirchener, gesundet 43 Personen, eine mehr als am Donnerstag.