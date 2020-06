Corona: Es gibt keine weiteren Neuinfektionen in Gladbeck

Es gibt aktuell keine weiteren bekannten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Gladbeck. Das teilte das Kreisgesundheitsamt am Dienstag mit.

Gladbeck. In Gladbeck gibt es aktuell insgesamt 257 bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. 219 Personen gelten mittlerweile als wieder gesund.

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Gladbeck beläuft sich aktuell auf insgesamt 257, so das Kreisgesundheitsamt. Es ist seit Montag also keine Neuinfektion hinzugekommen. 219 Personen gelten mittlerweile als wieder gesund - eine Person mehr als noch am Montag. Es bleibt bei 22 Todesfällen.

Im Kreis Recklinghausen gibt es 1337 bekannte Infektionsfälle

Im gesamten Kreis Recklinghausen gibt es insgesamt 1337 bekannte Infektionsfälle. Als genesen gelten inzwischen 1255 der positiv getesteten Personen. Es gibt 39 Todesfälle. In den letzten sieben Tagen hat es 31 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke bei den Neuinfektionen wird also nicht erreicht.

Hier die bekannten Fälle / Genesene / Todesfälle aus den weiteren Kreisstädten: Castrop-Rauxel 136 / 129 / 1. Datteln 57 / 54 / 1. Dorsten 155 / 148 / 5. Haltern am See 84 / 84 / 0. Herten 95 / 89 / 1. Marl 120 / 117 / 1. Oer-Erkenschwick 202 / 194 / 3. Recklinghausen 172 / 165 / 4. Waltrop 59 / 56 / 1.