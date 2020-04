Corona: Fleischer und Bäcker haben vor Ostern viel zu tun

Gladbeck. Vor den Feiertagen herrscht in den Lebensmittelgeschäften Hochbetrieb. So haben die Bäckereien über Ostern in Gladbeck geöffnet.

Supermärkte erwarten Gründonnerstag und Karsamstag einen großen Ansturm, im Vorfeld wurde darum gebeten, die Ostereinkäufe auf die gesamte Woche zu verteilen. Aber nicht nur Supermärkte haben im Moment Hochbetrieb, auch Fleischereien und Bäckereien versorgen die Menschen rund um die Feiertage mit Lebensmitteln. Und dabei haben sie jede Menge zu tun.

„Wir merken, dass die Leute derzeit zuhause bleiben müssen. Und essen ist nun einmal eines der Dinge, die noch möglich sind“, sagt Silke Gymrek, Inhaberin der Fleischerei Abbenhaus in Zweckel. Die Nachfrage nach Fleisch und Wurst sei vor Ostern sehr groß. Am meisten werde derzeit Grillfleisch gekauft. „Wir haben vor vier Wochen so viel eingekauft, dass wir die Osterfeiertage gut bewältigen können“, sagt Gymrek. Schließlich bräuchten etwa Sorten wie Sauerbraten noch einige Zeit zum reifen. Bestellungen für die Osterfeiertage kann die Fleischerei noch bis Donnerstagvormittag entgegennehmen.

Gladbeck So öffnen die Bäckereien an den Feiertagen Die Bäckereien in Gladbeck verkaufen zum Teil auch an den Feiertagen ihre Waren. Ein Überblick: Die Filialen der Bäckerei Schollin öffnen unterschiedlich: An der Sandstraße 186 ist Karfreitag von 6 bis 13 Uhr, Ostersonntag von 6 bis 16 Uhr geöffnet, Ostermontag ist geschlossen. An der Horster Straße 29 ist Karfreitag und Ostersonntag von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Ostermontag ist ebenfalls geschlossen, die Filiale am Krusenkamp 15 ist an den Feiertagen geschlossen. Die Filiale der Bäckerei Malzer an der Horster Straße 360 ist Karfreitag und Ostersonntag von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet, Ostermontag geschlossen. Die Filiale an der Hornstraße 15 bleibt an allen drei Tagen geschlossen. Die Filiale von Horsthemke an der Horster Straße 101 öffnet Karfreitag 8 bis 15 und Ostersonntag von 8 bis 17 Uhr. Ostermontag ist geschlossen. Die Filiale an der Bottroper Straße 88 ist an allen drei Feiertagen geschlossen. Die Bäckerei Brinker an der Horster Straße 137 ist Karfreitag und Ostersonntag von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Ostermontag geschlossen. Die Filialen der Bäckerei Kläsener bleiben an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen. Auch die Bäckerei Sporkmann, die Bäckerei Döbbe, die Bäckerei Zimmermann, die Bäckerei Hudde und die Bäckerei Walinski haben Karfreitag sowie Ostersonntag und Ostermontag geschlossen. Die Stadtbäckerei Gatenbröcker wollte ihre Öffnungszeiten auf Anfrage der WAZ nicht nennen.

Mit dem Geschäft wird derzeit der Verlust aus dem ruhenden Partyservice aufgefangen

Deutlich mehr Bestellungen als sonst zu Ostern hat Gymrek festgestellt. „Mit so einer großen Nachfrage haben wir nicht gerechnet.“ Das gute Geschäft könne aber dabei helfen, den Verlust durch den ruhenden Partyservice aufzufangen. „Die Leute haben auch beim Fleischer gehamstert“, sagt Silke Gymrek. Vor allem vormittags seien die Kunden gekommen. In der vergangenen Woche sei das Geschäft daher nachmittags geschlossen geblieben. In der Woche vor Ostern jedoch haben sie auch am Nachmittag geöffnet, damit sich der Ansturm etwas verlaufe.

Bäckermeister Markus Walinski hat vor Ostern gut zu tun. „Die Leute werden schon etwas zuhause gemeinsam Ostern feiern“, hat er den Eindruck. Foto: Oliver Mengedoht / Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Auch Martina Engberding, Inhaberin der Fleischerei Engberding, merkt, dass in diesem Jahr zu Ostern deutlich mehr los ist als normalerweise. „Sonst sind zu Ostern immer viele weggefahren, jetzt sind alle zuhause und wollen natürlich auch was auf dem Teller haben.“ Trotz der Corona-Krise seien die Kunden aber sehr entspannt. „Es ist auch niemand beleidigt, wenn das ein oder andere mal ausverkauft ist.“ Das kann in diesen Tagen vor allem mal beim Grillfleisch der Fall sein. „Beliebt sind im Moment aber auch Fleisch- und Mettwurst. Wer sonst zwei Mettwürstchen kauft, kauft heute schon mal zehn auf Vorrat“, weiß die Obermeisterin der Innung. Wegen der großen Nachfrage ihrer Kunden verkaufte sie zuletzt auch Mehl und Toilettenpapier. „Aber zu ganz normalen Preisen“, betont Martina Engberding.

Bäcker: Viele Menschen backen selbst

Bei der Bäckerei Zimmermann wird indes ein „normales Ostergeschäft“ erwartet, so Inhaber Thorsten Zimmermann. „Wir backen aber für die Feiertage etwas mehr. Es muss niemand Angst haben, dass er zu Ostern kein Brot bekommt.“ Brot und Brötchen müssten daher nicht vorbestellt werden. Tortenbestellungen habe Zimmermann in diesem Jahr nicht bekommen. „Die Leute fragen viel Mehl und frische Hefe nach, auf Wunsch bekommen sie die Produkte auch bei uns.“ Aus diesen beiden Gründen geht Thorsten Zimmermann davon aus, dass viele Menschen für die Feiertage selbst Kuchen und Torten backen werden.

Auch Markus Walinski von der Bäckerei Walinski hat gut zu tun, „so wie immer Ostern“. Er habe viele Vorbestellungen etwa für Brot bekommen und auch für Kuchen. „Einige Leute werden schon zuhause gemeinsam Ostern feiern“, so sein Eindruck.