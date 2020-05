Corona: Gladbeck bleibt besonders stark vom Virus betroffen

Gladbeck. In Gladbeck stieg die Zahl der registrierten Infektionen mit dem Coronavirus auf 177. Kreisweit gibt es in keiner Stadt mehr Infizierte.

Gladbeck bleibt von der Corona-Pandemie weiterhin besonders betroffen: Die Zahl der registrierten Infektionen stieg von 163 (Donnerstagvormittag) auf 177 (Sonntagvormittag). In keiner Stadt im Kreis Recklinghausen gibt es mehr Infizierte. Die Zahl der Gladbecker, die mit oder an dem Coronavirus bislang starben, blieb bei 17. Auch dies ist mit Abstand die höchste Zahl im Kreis (derzeit insgesamt 26 Todesopfer) und im Vergleich zu den Nachbarstädten Bottrop (sechs) und Gelsenkirchen (elf).

Gladbeck: 111 Menschen gelten laut Kreisgesundheitsamt als genesen

Als wieder von der Corona-Infizierung genesen gelten laut Kreisgesundheitsamt 111 Gladbecker. Damit ist die Zahl der aktuell Infizierten in Gladbeck rückläufig, auch wenn sie im Vergleich zu den anderen Städten weiterhin hoch ist.

In der neuen Woche erwartet die Stadtverwaltung eine Analyse des Kreises, warum die Zahlen in Gladbeck so hoch liegen. Bürgermeister Ulrich Roland hatte sich zuletzt besorgt gezeigt.

In einigen Kreisstädten gibt es kaum aktuelle Infizierungen

Insgesamt beläuft sich laut Kreisgesundheitsamt die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im gesamten Kreis Recklinghausen auf 1071 (Stand Sonntag). Als gesundet gelten inzwischen 834 der positiv getesteten Personen. Es gibt 26 Todesfälle.

Oer-Erkenschwick ist nach Gladbeck die am zweithäufigsten betroffene Stadt mit 153 Fällen, gefolgt von Dorsten mit 149 Corona-Fällen seit Ausbruch der Pandemie im März und Recklinghausen mit 136 Fällen. Auffallend ist im Vergleich, dass es in Datteln, Haltern, Herten, Dorsten und Marl kaum aktuell Infizierte gibt, vergleicht man die Zahlen der Fälle mit denen der Gesundeten.https://interaktiv.waz.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/#regio

Die Kreiszahlen im Detail (aktuell bekannte Fälle/Gesundete/Todesfälle): Castrop-Rauxel 107/73/0; Datteln 47/43/2; Dorsten 149/140/4; Gladbeck 177/111/17; Haltern am See 77/72/0; Herten 83/80/0; Marl 88/79/0; Oer-Erkenschwick 153/88/1; Recklinghausen 136/109/2; Waltrop 54/39/0.

In Bottrop gibt es 147 Infektionsfälle, in Gelsenkirchen 349. In Bottrop gestorben sind an oder mit der Infizierung sechs Menschen. Als genesen gelten 95 Bottroper.

In Gelsenkirchen stieg die Gesamtzahl der Infizierten auf 349 (zuvor 336), gestorben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind elf Menschen. Als wieder gesund gelten 235 (zuletzt 227) Personen.

Im gesamten Regierungsbezirk Münster hat sich seit Donnerstag die Zahl der Corona-Fälle von 5231 auf jetzt 5286 Fälle erhöht.