Corona-Impfung: Bündnis will Fahrdienst für arme Gladbecker

Gladbeck Die Fraktion Soziales Bündnis möchte im Hauptausschuss über einen kostenfreien Fahrdienst zum Impfzentrum in Recklinghausen reden.

Unter dem Motto "Füreinander und Miteinander" in Coronazeiten plädiert die Ratsfraktion Soziales Bündnis dafür, auch einen kostenfreien Fahrdienst für finanzschwache Gladbecker zum zentralen Impfzentrum des Kreises in Recklinghausen einzurichten.

Die Stadtverwaltung sei gebeten, bei der nächsten Sitzung des Haupt und Finanzausschusses am 8. Februar zu den Möglichkeiten zu berichten, damit das Gremium "dazu beraten und im Sinne unseres Antrags beschließen kann", so Ratsherr Süleymann Kosar von der Migrantenliste ABI zur WAZ. Diese bildet mit den Ratsvertretern von BIG und DKP die Ratsfraktion Soziales Bündnis. Weiterer Vorschlag: Fahrten aus Gladbeck zum Impfzentrum via Taxi sollen für einen Pauschalbetrag angeboten werden. Damit will das Bündnis auch lokale Taxiunternehmen unterstützen, da diese auch ganz besonders Umsatzeinbußen durch die Pandemie spüren würden.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Neben alleinstehenden hochaltrigen Menschen, für die ein Fahrdienst zum Impfzentrum eingerichtet werden soll, dürften die finanziell schwachen Menschen in Gladbeck beim Thema nicht aus dem Fokus geraten, begründet das Soziale Bündnis. Deren äußerst knappe Haushaltskasse erlaube schlichtweg "keinen Spielraum für die Bezahlung der zweimaligen Bus- oder Taxifahrt zum Impfzentrum". Diese Bevölkerungsgruppe sollte man daher nicht im Regen stehen lassen, so dass diese aus Kostengründen die vom Bundesgesundheitsminister empfohlene Corona-Schutzimpfung nicht durchführt.

"Es wäre ein Akt der Solidarität, wenn auch diese Menschen eine kostenfreien Fahrdienst in Anspruch nehmen können", so die Antragsteller Süleymann Kosar und Udo Flach (BIG). Sie bitten zudem die Verwaltung um Auskunft, inwieweit der Kreis aufgefordert werden könnte, mobile Impfmöglichkeiten in Gladbecker Stadtteilen anzubieten.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck.