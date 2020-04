Corona: In Gladbeck gibt es 78 bekannte Corona-Fälle

Am Donnerstag meldet das Kreisgesundheitsamt in Gladbeck 78 bekannte Corona-Fälle. 30 Personen sind wieder gesund.

Gladbeck. In Gladbeck ist die Zahl der bekannten Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, auf 78 gestiegen. Hier die Zahlen aus dem Kreis.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen ist in Gladbeck weiter leicht gestiegen. Mittwoch waren 74, jetzt sind es 78 bekannte Fälle.

Im gesamten Kreis Recklinghausen gibt es 631 bestätigte Corona-Fälle

Im gesamten Kreis Recklinghausen gibt 631 bestätigte Corona-Fälle, davon sind 338 Personen wieder gesund. In Gladbeck liegt die Zahl der gesundeten Personen weiterhin bei 30. Es gibt zwei Todesfälle.

Hier die Zahlen aus den übrigen Kreisstädten: In Castrop-Rauxel gibt es 64 bekannte Corona-Infektionen, 40 Personen davon sind wieder gesund. In Datteln sind es 37 Fälle, von denen 29 gesundet sind. Dorsten hat 125 Fälle, 62 Personen sind wieder gesund. Es gibt zwei Todesfälle. In Haltern am See sind 70 Fälle bekannt, 44 Personen sind wieder gesund.

Herten kommt auf 62 bekannte Fälle, von denen 28 wieder gesund sind. In Marl sind es 68 Fälle, 31 Personen sind gesundet. Oer-Erkenschwick meldet 26 Fälle, neun Personen sind wieder gesund. In Recklinghausen sind es 79 Fälle, 51 sind wieder gesund. In Waltrop sind 22 Fälle bekannt, 14 Personen sind wieder gesund.