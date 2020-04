Corona: In Gladbeck gibt es keine weiteren Infektionen

Gladbeck. In Gladbeck bleibt es am Montag unverändert bei 152 bekannten Infektionsfällen mit dem Coronavirus. Das sind die weiteren Zahlen aus dem Kreis.

Im Kreis Recklinghausen gibt es aktuell 991 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Recklinghausen (Stand Montagvormittag), davon sind 695 Personen wieder gesund. Es gibt 21 Todesfälle. In Gladbeck ist die Situation unverändert. Es bleibt, wie schon am Sonntag gemeldet, bei 152 bekannten Infektionsfällen. 81 Personen davon sind gesundet. Es gibt 14 Todesfälle.

Das sind die Zahlen aus den weiteren Kreisstädten

In Castrop-Rauxel sind es 86 bekannte Fälle, 67 Personen sind wieder gesund. Datteln hat 47 Fälle, von denen 37 gesundet sind. Es gibt einen Todesfall.

In Dorsten sind 147 Infektionsfälle bekannt, 129 Personen sind wieder gesund, es gibt drei Todesfälle. Haltern am See hat 76 bekannte Infektionsfälle, 70 Personen davon sind wieder gesund. In Herten sind es 83 Fälle, von denen 74 gesundet sind. Marl kommt auf 89 Infektionsfälle, die Zahl der Gesundeten ist 70. In Oer-Erkenschwick sind es 134 Fälle, 53 sind wieder gesund. Es gibt einen Todesfall.

In Recklinghausen sind es 127 Fälle, von denen 91 wieder gesund sind. Es gibt zwei Todesfälle. Waltrop: 50 Fälle, 23 Personen sind wieder gesund.

So ist die Corona-Lage in Bottrop und Gelsenkirchen

In Bottrop gibt es 142 nachgewiesene Coronavirus-Fälle, 80 Personen davon sind wieder gesund. Es gibt sechs Todesfälle. 63 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne. Gelsenkirchen meldet 334 bekannte Infektionsfälle mit dem Coronavirus, davon sind 209 Personen mittlerweile wieder gesund. Es gibt zehn Todesfälle. (kw)