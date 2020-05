Corona: In Gladbeck gibt es noch 43 aktive Infektionsfälle

Gladbeck. Die Zahl der bekannten Infektionsfälle mit dem Coronavirus liegt in Gladbeck nun bei 187. Hier die Zahlen aus dem Kreis und den Nachbarstädten.

Das Kreisgesundheitsamt Recklinghausen meldet für Gladbeck am Donnerstag 187 bekannte Infektionsfälle mit dem Coronavirus. Davon sind 125 Personen mittlerweile wieder gesund. Es gibt also in Gladbeck aktuell 43 aktive Infektionen. 19 Personen sind am oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Hier die Zahlen aus den übrigen Kreisstädten

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im gesamten Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 1.126. Als gesundet gelten inzwischen 905 Personen. Es gibt 29 Todesfälle. In Castrop-Rauxel sind 123 Fälle bekannt, 79 Personen sind wieder gesund. Es gibt einen Todesfall. Datteln hat 48 bekannte Infektionsfälle, 45 Personen sind gesundet. Auch in Datteln gibt es einen Todesfall. In Dorsten sind es 150 Fälle, 142 Personen sind bereits wieder gesundet. Es gibt vier Todesfälle.

Haltern am See hat 79 bekannte Fälle, 73 sind mittlerweile wieder gesund. In Herten sind 86 Infektionsfälle insgesamt, 80 Personen sind wieder gesund. Marl hat 92 Fälle, 84 Personen sind gesundet. In Oer-Erkenschwick sind es 162 Fälle und 119 Gesundete. Es gibt zwei Todesfälle. In Recklinghausen sind es 144 Fälle, von denen 114 Personen wieder gesund sind. Auch hier gibt es zwei Todesfälle. In Waltrop gibt es 55 bekannte Infektionsfälle mit dem Coronavirus, 44 sind wieder gesund.

Sie ist die Lage in Gelsenkirchen und Bottrop

Bottrop verzeichnet 175 nachgewiesene Coronavirus-Fälle insgesamt, 50 Personen sind aktuell erkrankt, 119 wieder gesund. Sechs Personen sind gestorben. 126 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne. In Gelsenkirchen sind 175 Coronavirus-Fälle nachgewiesen. Die Zahl der noch aktiven Infektionen liegt bei 96. 254 Personen sind mittlerweile wieder gesund. Es gibt elf Todesfälle. (kw)