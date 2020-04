Corona: In Gladbeck steigt die Zahl der Todesfälle auf 14

Gladbeck. In Gladbeck ist die Zahl der Coronavirus-Todesfälle auf 14 Menschen angestiegen. Eine Frau (64) und ein Mann (83) sind gestorben.

In Gladbeck ist die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus bis Sonntagmorgen um zwei weitere Betroffenen auf 14 Fälle angestiegen. Ein 83-jähriger Mann und eine 64-jährige Frau sind gestorben. Wie das Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen weiter mitteilt, ist die Zahl der bekannten Infektionsfälle auf 152 Fälle angestiegen. Am Freitag lag sie bei 145 und am Samstag bei 146 gemeldeten Infektionen. Mittlerweile sind 81 der insgesamt bekannten Betroffenen wieder genesen.

Im Kreis Recklinghausen gibt es 987 bestätigte Corona-Fälle

Im Kreis Recklinghausen gibt es aktuell 987 (Samstagmittag 973) bestätigte Corona-Fälle, davon sind 680 (661) wieder gesund. Kreisweit gibt es 21 Todesfälle (16). Die Lage in den weiteren Kreis-Kommunen: In Castrop-Rauxel gibt es 85 bekannte Fälle (Samstagvormittag 84) einer Infektion mit dem Coronavirus, 67 (67) Personen sind gesundet. In Datteln sind es 47 (47) Fälle, davon sind (37) 37 Personen wieder gesund. Ein Mensch ist verstorben. Dorsten meldet 148 Fälle, 128 (126) Personen sind wieder gesund. Es gibt drei Todesfälle.

Haltern am See hat (76) 76 bekannte Fälle, 70 (69) Personen sind gesundet. In Herten sind es 83 (82) Fälle, von denen 72 (72) wieder gesund sind. Marl: 89 (89) Fälle, 69 (67) Gesundete. In Oer-Erkenschwick sind es 131 (128) Infektionsfälle, davon sind 44 (34) wieder gesund. Es gibt einen Todesfall. In Recklinghausen liegt die bekannte Fallzahl bei 126 (120), 89 (87) Personen sind wieder gesund, es gibt zwei Todesfälle. In Waltrop sind es 50 (50) Fälle, 23 (23) Personen sind wieder gesund.

Das sind die Zahlen aus den Nachbarstädten Bottrop und Gelsenkirchen

In Bottrop gibt es, Stand Samstagmittag, 139 nachgewiesene Coronavirus-Fälle (Freitagmorgen 126) . 71 (70) Personen sind wieder gesund. Fünf Personen sind gestorben. In Gelsenkirchen liegt die Zahl der bekannten Infektionsfälle bei 333 (309), davon sind 208 (196) Personen wieder gesund. Es gibt zehn (10) Todesfälle.

Hinweis des Gesundheitsamtes des Kreises Recklinghausen: Es handelt sich bei der ersten Zahl um alle je positiv getesteten Fälle. Die Gesundeten sind in der Gesamtzahl inbegriffen. Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des SARS CoV-2 zu verhindern. Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke.

Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar. Der beste Weg zur Vorbeugung von Erkrankungen ist, grundsätzlich die grundlegenden hygienischen Verhaltensregeln zu beachten, so das Kreisgesundheitsamt.