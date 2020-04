Corona: In Gladbeck werden Masken-Muffel vorerst ermahnt

Was ist eine Verordnung wert, wenn Verstöße – aktuell gegen die ab sofort geltende Maskenpflicht in Nordrhein-Westfalen – nicht geahndet werden (können)? Vor dieser Frage stehen derzeit die Ordnungsämter der Städte im Kreis Recklinghausen. Peter Breßer-Barnebeck berichtet: „Wir haben keinen Bußgeld-Katalog von Seiten des Landes.“

Gladbeck: Die Städte im Kreis Recklinghausen streben einen einheitlichen Bußgeld-Katalog an

Die Ordnungsämter auf Kreisebene seien aufgefordert, sich um das Thema zu kümmern, so der Chef der städtischen Kommunikation am Montagmorgen. Diese strebten eine einheitliche Regelung an. In Gladbeck wolle man die Missachtung der Maskenpflicht in den ersten Tagen nach der Einführung nicht – wie auch immer – ahnden. Breßer-Barnebeck: „Unsere Botschaft ist: Wir wollen vermehrt auf Einhaltung dringen. Aber was ist schon eine Verordnung ohne Bußgeld?“ Er habe bereits am Wochenende beobachtet, dass ganz viele Leute in Gladbeck eine Maske tragen. „Das ist mir in vielen Geschäften und auf dem Markt aufgefallen“, so der Chef-Kommunikator in der Stadtverwaltung.

Ob medizinische Masken, ein selbst hergestellter Mund-Nasen-Schutz oder irgendeine Form von Bedeckung, beispielsweise ein Schal, sind mittlerweile fast gang und gäbe. Das zeigt sich am Montag ganz früh bei einem ersten Gang durch die Fußgängerzone.

Maske hängt bei Fahrgästen der Vestischen am Montag um den Hals

Wer am Kreisverkehr einen Blick in einen Gelenkbus erhascht, sieht: drei Fahrgäste mit einer Maske – die allerdings um den Hals hängt. Doch da Platz genug zur Verfügung steht, um mehr als den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten, dürfte das aus medizinischer Sicht kein Problem darstellen.

Die Fahrer der Vestischen, so Unternehmenssprecher Christoph van Bürk, wollen ihre Kundschaft höflich auf die Mundschutzpflicht hinweisen, sollte diese nicht eingehalten werden. Schließlich betrifft diese nicht nur unter anderem Geschäfte, sondern auch den Öffentlichen Nahverkehr. „Wir warten auf eine klare Rechtsgrundlage, in der das Land auch die Durchführung regelt“, so van Bürk. Aufgabe der Fahrpersonals sei es, die Busse sicher zu steuern.

Schon vor Einführung der Verpflichtung, Mund und Nase zu schützen, hatte die Vestische ausdrücklich an die Eigenverantwortung der Fahrgäste appelliert. Christoph van Bürk: „Wir dürfen nicht nachlässig und unvorsichtig werden. Wer einen Mundschutz trägt, übernimmt für die anderen im Bus Verantwortung. Es gilt: Das Wir gewinnt!“