Corona: Infizierte Heimbewohnerin in Gladbeck ist tot

Gladbeck. In Gladbeck ist eine Bewohnerin des St.-Altfrid-Hauses im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Zahl der Todesfälle in der Stadt: elf.

Eine weitere Frau, die in Gladbeck mit dem Coronavirus infiziert war, ist tot. Nach WAZ-Informationen handelt es sich um eine 94-jährige Bewohnerin des St.-Altfrid-Hauses in Brauck.

Gladbeck: Zuvor war eine 85-jährige mit dem Coronavirus infizierte Bewohnerin gestorben

Die Seniorin starb den Auskünften zufolge am Mittwochabend im St.-Barbara-Hospital Gladbeck. Noch am Dienstag hieß es, der 94-Jährigen gehe es „soweit gut“. Sie habe sich auf dem Weg der Besserung befunden. Doch der Zustand der Frau habe sich „von jetzt auf gleich dramatisch verschlechtert“, so Pressesprecherin Antonia Gemein.

Zwei bestätigte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus hatte das St.-Altfrid-Haus, das vom Caritasverband betrieben wird, gemeldet. Die weitere betroffene Bewohnerin war zuvor im Alter von 85 Jahren gestorben. „Von Corona-Neuinfektionen haben wir derzeit keine Kenntnisse“, hieß es am Donnerstagmorgen.

Jochem Manz, Sprecher des Kreises Recklinghausen, bestätigt den Tod der 94-Jährigen. Nach aktuellem Stand gibt es in Gladbeck inzwischen elf Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen.