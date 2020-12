Die Mitarbeiter der Corona-Hotline im Kreishaus sind auch am zweiten Weihnachtstag zu erreichen.

Corona Corona-Infotelefon im Kreis ist am 2. Weihnachtstag besetzt

Gladbeck Corona-Infotelefon des Kreises Recklinghausen ist am 2. Weihnachtstag erreichbar. Positiv Getestete können Befund online übermitteln.

Das Team vom Corona-Infotelefon des Kreises Recklinghausen legt eine Extraschicht ein und ist am Samstag, 26. Dezember, von 10 bis 14 Uhr für die Fragen der Bürger zu Verordnungen und ähnlichen Themen erreichbar. Von Montag bis Mittwoch, 28. bis 30. Dezember, ist die Hotline von 8 bis 16 Uhr besetzt, am Samstag, 2. Januar, von 10 bis 14 Uhr. Ab dem 4. Januar gelten wieder die üblichen Zeiten: Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Meldungen ans Gesundheitsamt sind online jederzeit möglich

Für positiv Getestete besteht die Möglichkeit, ihren Befund per Online-Formular an das Gesundheitsamt zu übermitteln. Durch und die Corona-Warn-App erreichen Laborbefunde die positiv Getesteten häufig, noch bevor dem Gesundheitsamt die Meldung vorliegt. Zudem gibt es immer wieder Befunde ohne die Telefonnummer der infizierten Person, so dass keine direkte Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt möglich ist. Darum hat das Kreisgesundheitsamt das Formular für positiv Getestete online gestellt, um eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt zu ermöglichen.

Neu auf der Internetseite ist auch ein Formular, über das die Haushaltsangehörigen von positiv Getesteten sich aktiv beim Gesundheitsamt melden können. Gemäß der Quarantäneverordnung der Landes NRW müssen sich Haushaltsangehörige von positiv Getesteten ebenfalls direkt in Quarantäne begeben und dies dem Gesundheitsamt anzeigen. Auch für sie gibt es ab sofort ein Meldeformular auf www.kreis-re.de/corona.

Weitere Nachrichten aus Gladbeck lesen Sie hier.