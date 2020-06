Corona: KOD meldet kaum Corona-Verstöße über Pfingsten

Die Gladbecker haben das lange Pfingstwochenende in vollen Zügen genossen. Viele nutzten das tolle Wetter zu einem Familienausflug im größeren Kreis. Das ist ja nun, nach der erneuten Lockerung der Corona-Beschränkungen, wieder erlaubt. Und auch die Teams vom KOD, die coronabedingt wieder an allen drei Tagen unterwegs waren, hatten ein entspanntes langes Wochenende.

Erneute Lockerung der Corona-Beschränkungen hat nicht zu Problemen geführt

„Es gab kaum Verstöße, was die Einhaltung der Corona-Regeln betrifft“, erklärte Stadtsprecher David Hennig am Dienstag auf Anfrage der WAZ. Die erneute Lockerung habe nicht zu größeren Problemen geführt. Lediglich 20 Anrufe seien auf der KOD-Hotline insgesamt eingegangen. „Und die Anrufe betrafen ja nicht nur Corona-Verstöße.“ Mit jeweils zwei Teams waren die KOD-Mitarbeiter an jedem Tag im gesamten Stadtgebiet unterwegs, um auf die Einhaltung der Corona-Regeln zu achten und Bürger auf ein eventuelles Fehlverhalten hinzuweisen. Viel Arbeit, so Hennig, hatten sie damit nicht.

Und auch am Hochhaus an der Steinstraße, das in den vergangenen Monaten zu einem Brennpunkt in der Corona-Krise geworden ist, ist es über Pfingsten ruhig geblieben. Immer wieder hatten die Bewohner dort gegen die Kontaktverbote verstoßen. Das hatte regelmäßig den KOD und auch die Polizei auf den Plan gerufen. „Am Wochenende hat uns aber lediglich Samstag ein Anruf mit einer Beschwerde über die Situation am Hochhaus erreicht“, so Hennig. Der KOD sei auch sofort zu Steinstraße gefahren, habe vor dem Haus dann aber niemanden mehr angetroffen.