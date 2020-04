Corona: Kostenlose Online-Spielideen für Gladbecker Kinder

Viele kreative Ideen haben die evangelischen Kindergärten in Gladbeck jetzt gesammelt, um in Zeiten von Corona und geschlossenen Kindergärten sowie Spielplätzen Eltern zu entlasten. Das Ergebnis ist ein buntes und abwechslungsreiches Beschäftigungsprogramm für Kinder von einem bis zu sechs Jahren, das helfen soll, Langeweile und Lagerkoller daheim vorzubeugen. "Wir haben das mehr als 40 Seiten starke bebilderte Kompendium auf der Homepage des Kirchenkreises veröffentlicht, das von jedem kostenlos heruntergeladen werden kann", so Wilfried Allkemper, Geschäftsführer der Ev. Kirche in Gladbeck.

Vorschläge, um die Kinder motorisch, geistig und sprachlich zu fördern

Die Idee, den Eltern etwas an die Hand zu geben, um ihre Kinder sinnvoll zuhause beschäftigen zu können, sei auf der Leiterkonferenz der Ev. Kindergärten entstanden, erzählt Tatjana Glaser. Ihre Einrichtungsleiterin, Francisca Fox, habe sie dann angesprochen, so die Erzieherin vom Paulus-Kindergarten in Brauck. Sie habe die vielen guten Ideen gesammelt, "die wir im Sinne unseres Bildungsauftrages ausgewählt haben, um die Kinder motorisch, geistig und sprachlich zu fördern".

Die 26-jährige Pädagogin steckte dann "viel Herzblut und auch mal eine Nachtschicht" in das Projekt, um die Ideensammlung bunt bebildert und thematisch gegliedert fertig zu stellen. "Dabei haben wir als konfessionelle Kindergärten auch das nahende Osterfest im Blick gehabt", so Tatjana Glaser, das direkt oder indirekt in vielen der Anregungen aufgegriffen werde. Das Gesamtergebnis kann sich sehen lassen.

Ein giftgrün-blubbernder Hexenzaubertrank sorgt für Spannung

Im Kompendium sind Bewegungsspiele wie "fang den verzauberten Luftballon" zu finden oder ein Knet-Salzteig-Rezept zum Selbermachen und kreativen Gestalten von Oster-Figuren, die bemalt und verschenkt werden können; spannende Experimente wie der magische, giftgrün-blubbernde Hexenzaubertrank und schöne Singspiele, etwa zum gründlichen Händewaschen, oder sinnvolle Abfallverwertung wie bei der Bastelanleitung für fröhliche Tier-Hüte aus Zeitungspapier oder der Bau einer Murmelbahn aus Toilettenpapier-Papprollen.

"Wir haben uns Gedanken dazu gemacht, dass wir nur Vorschläge für die Sammlung verwenden mit Materialien, die schon im Haushalt oder in der Natur zu finden sind", unterstreicht die engagierte Erzieherin, "da ja viele Geschäfte, etwa für Bastelbedarf, zurzeit geschlossen haben".

In den schweren Zeiten ist es wichtig, dass alle zusammenhalten

Die Erzieherinnen wollen mit ihren Anregungen auch dokumentieren, dass es in der jetzt schweren Pandemie-Zeit wichtig ist, "zusammenzuhalten und die Zuversicht nicht zu verlieren". Und wenn die Kinder das Herz bei den vielen schlechten Nachrichten drückt, dann können sie sich auch ein Sorgenpüppchen basteln. Dem man alles erzählen und anvertrauen kann, wenn Mama oder Papa mal nicht in der Nähe sind.

Die Ideensammlung der Kindergärtnerinnen ist hier im Internet zu finden: kirchenkreis.org/kinder-gladbeck.html