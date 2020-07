Corona: Kreis meldet keine weiteren Infektionen in Gladbeck

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist am Donnerstag in Gladbeck nicht weiter gestiegen.

Gladbeck. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich Gladbeck nicht weiter erhöht. Es bleibt bei insgesamt 282 bekannten Fällen insgesamt.

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen hat sich in Gladbeck Donnerstag nicht weiter erhöht. Es bleibt bei insgesamt 282 bekannten Fällen, so das Kreisgesundheitsamt. Die Zahl der akuten Infektionsfälle liegt bei 31, Mittwoch waren es noch 32. Als wieder gesund gelten mittlerweile 229 Personen. Es bleibt bei 22 Todesfällen.

In Gladbeck ist es Anfang der Woche zu einem Anstieg bei den Neuinfektionen gekommen

Anfang der Woche war es in Gladbeck zu einem Anstieg bei den Neuinfektionen gekommen, weil sich einige Teilnehmer einer größeren Familienfeier infiziert und dann noch weitere Personen angesteckt hatten. Das hat der Corona-Krisenstab der Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag mitgeteilt.

‣ Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 1388, so wie auch schon am Mittwoch. Als genesen gelten inzwischen 1283 der positiv getesteten Personen. Es gibt 39 Todesfälle. In den letzten sieben Tagen hat es 30 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke wird also weiterhin nicht erreicht.

Hier die aktuell bekannten Fälle / Genesene / Todesfälle aus den übrigen Kreisstädten: Castrop-Rauxel 137 / 132 / 1. Datteln 57 / 56 / 1. Dorsten 158 / 151 / 5. Haltern am See 84 / 84 / 0. Herten 98 / 93 / 1. Marl 127 / 119 / 1. Oer-Erkenschwick 210 / 195 / 3. Recklinghausen 175 / 167 / 4. Waltrop 60 / 57 / 1.

Weitere Nachrichten aus Gladbeck lesen Sie hier.