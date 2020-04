Corona: Linke kritisiert die Informationspolitik des Kreises

Gladbeck. Die Informationspolitik des Kreises in der Corona-Krise muss besser werden. Das fordern die Linken - und nennen Essen als positives Beispiel.

Kritik an der Informationspolitik des Kreises Recklinghausen in der Corona-Krise üben die Mitglieder vom Kreisverband der Linken Recklinghausen. Die Verantwortlichen beim Kreis, so heißt es in einer Stellungnahme, gingen zwar „souverän mit der Krise um“. Gleichwohl könne die Informationspolitik besser sein.

Akzeptanz für die Corona-Erlasse schwinde, so die Linken im Kreis Recklinghausen

Nur vollständige Transparenz könne dafür sorgen, „dass die Menschen alle Maßnahmen zur Eindämmung einer Infektion mit dem Coronavirus akzeptieren und danach handeln“ Die Politiker äußern sich so besorgt, weil sie der Ansicht sind, in der Bevölkerung lasse die Akzeptanz der Corona-Erlasse aktuell nach. „Mit zunehmender Dauer der Kontaktverbote steigt die Ungeduld. Immer mehr Menschen haben Zukunftsängste und klammern sich auch an Falschinformationen“, heißt es weiter in der Stellungnahme. Dem müsse mit mehr Aufklärung und eben einer besseren Information entgegengewirkt werden.

Als positives Beispiel führen sie die Stadt Essen an. Die Stadtverwaltung dort teile täglich mit, wie viele Menschen getestet wurden und bei wie vielen der Test positiv oder negativ ausgefallen ist. Zudem werde genannt, wie viele Personen sich in häuslicher Quarantäne befinden und wie viele aus dieser wieder entlassen worden sind. Außerdem werde in Essen aufgelistet, welche Altersgruppen am häufigsten von der Erkrankung betroffen sind. Die Linke: „Durch solche Zahlen und Informationen wird der Raum für Spekulationen minimiert.“