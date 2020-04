Corona: Mitarbeiter im Hospital Gladbeck sind infiziert

Mit dem Coronavirus infizierte Mitarbeiter des Krankenhauses in Gladbeck stehen unter Quarantäne, heißt es. Chefarzt befürwortet Mundschutz.

Unterdessen ist trotz des ersten Todesfalls am vergangenen Samstag die Corona-Lage im St.-Barbara-Hospital eher verhalten. Im Krankenhaus liegen Stand Montagnachmittag sieben Infizierte, davon eine Patientin auf der Intensivstation, berichtet Dr. Heinz-Dieter Oelmann, Chefarzt der Neurologie und Ärztlicher Direktor des Krankenhauses. Außerdem gab es am Montag einen Verdachtsfall, in dem der Test noch läuft.

Gladbeck: Am Untersuchungs-Container auf dem Parkplatz des St.-Barbara-Hospitals war es „sehr ruhig“

Am Untersuchungs-Container auf dem Parkplatz des Hospitals sei es am vergangenen Wochenende sehr ruhig gewesen, berichtet Dr. Oelmann. Er bestätigt, dass es inzwischen auch unter den Mitarbeitern des KrankenhausesVirus-Infizierte gebe, die sich sämtlich in Quarantäne befänden.

Der Chefarzt spricht sich deutlich für einen Mundschutz jedes einzelnen aus: „Das ist äußerst sinnvoll und sehr zu empfehlen.“