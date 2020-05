Corona: Ohne Termin darf niemand mehr ins Bürgerbüro

Das Bürgeramt fährt sein Angebot an Dienstleistungen wieder hoch. Auch der Service-Samstag, immer am ersten Samstag eines Monats, ist zurück. Wer aber ins Bürgerbüro möchte, muss vorab einen Termin telefonisch oder über die Internetseite des Amtes vereinbaren. Bei einem Besuch zum ersten Termin nach der Corona-Pause am Samstag zeigt sich, dass Bürger zunächst nicht ohne weiteres ins Gebäude kommt.

Ein Tisch mit einer Plexiglasscheibe darüber versperrt den Zutritt. „Bitte nur einzeln eintreten“, steht zudem auf einem Zettel an der Eingangstür. Der Tisch dient dazu, dass Bürger nicht spontan und unangemeldet vorbeischauen, so wie es vor dem Lockdown möglich war. Aber nur am Samstag dient an der Eingangstür der Tisch als Absperrung. In der Woche wird der Einlass anders organisiert. Dann wartet dort auf die Bürger eine Mitarbeiterin des Bürgeramtes mit einem Laptop, „die den Zugang regelt“, sagt Robert Rademacher, Leiter des Bürgeramtes.

Nächster Service-Samstag am 6. Juni Die Mitarbeiter des Bürgeramtes werden ab Montag, 11. Mai, von 8 bis 20 Uhr im Neuen Rathaus erreichbar sein. Der nächste Service-Samstag ist am 6. Juni von 10 bis 12.30 Uhr. Terminvereinbarungen sind telefonisch möglich unter 02043/ 992999 oder im Internet unter www.gladbeck.de/onlinetermin. Falls ein bereits vereinbarter Termin nicht wahrgenommen werden kann, wird um Stornierung entweder telefonisch oder per E-Mail gebeten.

Jeder Aufenthalt wird erfasst, es besteht Dokumentationspflicht

Am Samstag sitzt dagegen eine Mitarbeiterin an der Information und wenn sich der nächste Termin ankündigt, geht sie zur Tür. Die Öffnungszeiten sind von 10 bis 12.30 Uhr, die Anzahl der vereinbarten Termine überschaubar. In der Hand hält sie jedes Mal eine Liste mit Namen zur Einlasskontrolle. Sie weiß genau, wer sich angemeldet hat. Jeder Aufenthalt wird sorgfältig erfasst. Es besteht eine Dokumentationspflicht. „Wir müssen immer nachweisen, wer wann und wo hier im Rathaus war“, sagt Robert Rademacher. Damit kann im Bedarf die Infektionskette nachverfolgt werden. Außerdem soll mit diesen Maßnahmen der Publikumsverkehr besser verteilt und das Infektionsrisiko für Mitarbeiter und Bürger verringert werden.

„Wir müssen immer nachweisen, wer wann und wo hier im Rathaus war“, sagt Robert Rademacher, Leiter des Bürgeramtes. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Von Andrang kann im Bürgerbüro am ersten Samstag nach den Einschränkungen keine Rede sein. Dennoch war kein Termin für die Sprechzeiten mehr frei. Aber die Umsetzung und die Bearbeitung der Aufträge verlaufen unaufgeregt und unkompliziert. Acht Stühle stehen im Wartebereich mit großem Abstand zueinander. Alle anwesenden Personen halten sich an die Regeln.

Auch im Bürgerbüro gilt die Maskenpflicht

Wie Rademacher erklärt, teilt sich das Bürgerbüro unter der Woche den Wartebereich mit der Ausländerbehörde, die sich auf der anderen Seite des Raumes befindet. Das Procedere ist, wie vor den Einschränkungen, gleich geblieben. Der Bürger nimmt Platz und kann auf einem Monitor verfolgen, wann er an der Reihe ist und wird über eine Nummer aufgerufen.

Allerdings muss in der gesamten Zeit des Aufenthalts im Gebäude die Nase und der Mund mit einer Schutzmaske bedeckt werden. Im Bürgerbüro sitzen drei Sachbearbeiter aufgrund der Sicherheits-und Hygieneregeln entsprechend weit voneinander entfernt. Eine Plexiglasscheibe steht als Trennschutz zwischen ihnen und den Bürgern auf dem Schreibtisch. „Wir haben alles ganz gut in den Griff bekommen, sodass wir im Bürgeramt den Normalbetrieb wiederaufnehmen können“, meint Robert Rademacher. Die ersten Rückmeldungen auf die ungewohnten Umstände im Amt sind bislang positiv. „Die Bürger zeigen Verständnis dafür.“