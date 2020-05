Corona: Polizei und KOD wieder am Problemhochhaus im Einsatz

Gladbeck. Erneute Kontrolle von Polizei und KOD am Hochhaus Steinstraße in Gladbeck. Es gab zwölf Verstöße gegen das Ansammlungsverbot in der Corona-Krise.

Polizei und Ordnungsamt haben am Hochhaus an der Steinstraße 72 eine weitere Kontrolle durchgeführt. Erneut im Fokus: Die wiederholten Verstöße vieler Bewohner der Problemimmobilie gegen das Versammlungsverbot während der Corona-Pandemie.

Kontrolle von KOD und Polizei am Hochhaus Steinstraße 72 war ein Großeinsatz

Ganz bewusst habe man die Kontrolle am Sonntagabend durchgeführt, so der städtische Kommunikationschef Peter Breßer-Barnebeck. Und ganz bewusst sei man mit insgesamt fünf Einsatzfahrzeugen von Polizei und KOD an der Steinstraße vorgefahren, um den Bewohnern so klar zu machen, dass es sich um einen ernst gemeinten Großeinsatz handelt. Zwölf Verstöße gegen das Ansammlungsverbot sowie das Abstandsgebot seien festgestellt worden, entsprechende Verfahren eingeleitet.

Es gibt immer wieder auch Hinweise auf illegalen Autohandel auf dem Hochhaus-Parkplatz

Immer wieder gibt es auch Hinweise auf illegalen Autohandel auf dem zum Hochhaus gehörigen Parkplatz. Breßer-Barnebeck: „Das wissen wir, leider ist es schwierig, das auch gerichtsfähig nachweisen zu können.“ Momentan sei es allerdings schon illegal, wenn mehrere Personen dicht um ein Auto herumstehen. „Das ahnden wir dann auch sofort und würden in so einem Fall auch dem Verdacht des illegalen Autohandels nachgehen.“ Breßer-Barnebeck kündigte weitere Kontrollen von KOD und Polizei am Hochhaus Steinstraße 72 an: „Es sind zwar nur Nadelstiche, aber die wollen wir fortsetzen.“ Das Grundproblem der völligen mangelnden Einsicht dieses Personenkreises sei damit leider noch nicht gelöst.