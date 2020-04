14 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bislang in Gladbeck gestorben. Auch Bürgermeister Ulrich Roland zeigt sich besorgt.

Coronavirus Corona: Roland in Sorge wegen hoher Zahl an Todesfällen

Gladbeck. 14 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Gladbeck sind bislang gestorben. Bürgermeister Ulrich Roland bittet Kreisgesundheitsamt um Analyse.

„Die relativ hohe Anzahl an Todesfällen durch das Corona-Virus in Gladbeck bereitet auch uns große Sorge“, so Bürgermeister Ulrich Roland. Damit greift er die Verunsicherung vieler Gladbecker auf. 152 bekannte Infektionsfälle gibt es bisher (Stand Montag), von den Infizierten sind 14 Menschen verstorben.

Während die Zahl der positiv getesteten Personen bezogen auf die Einwohnerzahl vergleichbar mit denen in den übrigen kreisangehörigen Städten sowie in Gelsenkirchen und Bottrop ist, liegt die Sterblichkeitsrate in Gladbeck deutlich über dem Durchschnitt.

Einige der Infizierten sind in Seniorenzentren gestorben

„Nach den uns vorliegenden Daten ist kein Muster erkennbar, das diese Abweichung erklären könnte. Deshalb haben wir das Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen gebeten, die Fälle zu analysieren und uns zu informieren. Die 14 Personen sind in drei Seniorenzentren (Cura-Seniorencentrum,St.-Altfrid-Haus und Elisabeth-Brune-Seniorenzentrum), in mehreren Krankenhäusern innerhalb und außerhalb unserer Stadt oder in ihren Wohnungen verstorben“, ergänzt der Bürgermeister.

Über die Rückmeldung des Kreises Recklinghausen werde die Stadtverwaltung die Öffentlichkeit natürlich umgehend informieren.