Corona: Senioren-Union fordert Anlaufstelle für Heimbewohner

Gladbeck Der Vorsitzende der Senioren-Union in Gladbeck, Jürgen Zeller, fordert eine unabhängige kommunale Beschwerdestelle für Seniorenheim-Bewohner.

Die Senioren-Union in Gladbeck fordert die Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle für Bewohner von Seniorenheimen und deren Angehörige. "Die Coronakrise hat gezeigt, dass auch in Seniorenheimen anfangs einiges nicht rund gelaufen ist", sagt Jürgen Zeller, Vorsitzender der CDU-Organisation, die die Interessen der älteren Generation vertritt. Eine niederschwellige und unabhängige Anlaufstelle könne oft schneller gemeldete Misstände aufgreifen und auf diese auch im Sinne der Beschäftigten hinweisen.

Unabhängige Anlaufstelle beim Seniorenbeirat ansiedeln

Es gebe in den Senioreneinrichtungen zwar Heimbeiräte, in denen Bewohnervertreter sitzen, "die bei Beschwerden aber vielleicht aufgrund der Abhängigkeit des Mietverhältnisses nicht so frei agieren können oder wollen wie eine unabhängige Einrichtung auf kommunaler Ebene". Eine solche Beschwerdestelle könnte "im Bereich des Seniorenbeirates der Stadt angesiedelt werden", schlägt Zeller vor. "Um von dort beispielsweise auch die Heimaufsicht des Kreises als Behörde rechtzeitig bei Mängeln einzuschalten".

Zellers weitere Idee: An diese 'Anlaufstelle Seniorenheime' könnten auch die Einrichtungen selbst ihre freien Plätze melden, "so dass es dort zentral eine Infomöglichkeit für Senioren gibt, wo aktuell in Gladbeck eine Unterbringungsmöglichkeit besteht".

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck.