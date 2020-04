Corona: Seniorenbeirat Gladbeck lädt zum Senioren-TV ein

Auch der Seniorenbeirat Gladbeck passt sich den Einschränkungen wegen des Coronavirus´an: Alle zwei Wochen gibt’s Senioren-TV per Internet.

Um auch in der Corona-Krise den Dialog mit den Seniorinnen und Senioren in der Stadt weiter führen zu können, bieten die Mitglieder vom Seniorenbeirat Gladbeck ab sofort ein „Senioren-TV“ an.

Auf der Homepage www.seniorenbeirat-gladbeck.de und in der Facebook-Gruppe „Seniorenbeirat/Seniorenberatung“ steht alle zwei Wochen ein Video zur Verfügung, um in einer lockeren Weise Informationen in die Wohnzimmer der Interessierten zu transportieren.

Es geht hierbei unter anderem um Hilfsangebote und aktuelle Informationen zu Themen, die die Gladbecker Senioren interessieren könnten. Die Mitglieder des Beirates hoffen, auf diesem außergewöhnlichen Weg den Kontakt zur älteren Generation zu verstärken.