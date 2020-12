Das Team vom Elisabeth-Brune-Zentrum in Gladbeck hofft auf Unterstützung bei der Durchführung der Schnelltests.

Corona-Pandemie Corona: Seniorenheim in Gladbeck sucht Helfer fürs Testen

Gladbeck Das Elisabeth-Brune-Zentrum benötigt Unterstützung. Gesucht werden Ehrenamtliche, die bei den Schnelltests helfen können.

Das Team vom Elisabeth-Brune-Seniorenzentrum in Rentfort-Nord bittet um Unterstützung. Gesucht werden freiwillige Helferinnen und Helfer mit medizinischen Vorerfahrungen zur Unterstützung bei Testungen von Besuchern, Bewohnern und Mitarbeitern der Einrichtung.

Fast wöchentlich kommen neue Verordnungen hinzu

„Es wird zunehmend schwieriger, allein mit dem eigenen Personal gerecht zu werden. Fast wöchentlich kommen neue Verordnungen hinzu, mit ständig wachsenden Herausforderungen", so die neue Einrichtungsleitung Nicole Sangerhausen.

So schon jetzt mindestens einmal pro Woche alle Bewohner sowie zweimal pro Woche die Mitarbeiter. Nun schreibe das Ministerium auch Testungen für Angehörige vor. "Da kommen wir personell an unsere Grenzen und wünschen uns ehrenamtliche Unterstützung besonders an den Wochenenden.“

Test- und Schutzmaterialien werden gestellt - und es gibt eine Schulung

Wie viel Zeit er dem Heim zur Verfügung stellen will, das bleibe jedem Helfer selber überlassen, so Sangerhausen weiter. Eine einführende Schulung ist für Anfang Januar 2021 vorgesehen. Sie wird von einem Hausarzt durchgeführt. Die fachliche Einarbeitung der Helferinnen und Helfer übernimmt dann das geschulte Personal. werden natürlich zur Verfügung gestellt.

>>> Interessierte können sich bei der Pflegedienstleitung vom Elisabeth-Brune-Zentrum unter der Rufnummer 02043/ 403-556 oder per Mail an pdl-gladbeck@awo-ww.de melden.